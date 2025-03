BBB 25: Tadeu dá bronca em João Gabriel: ‘É absoluto’

Tadeu Schmidt não aceita ouvir questionamento de João Gabriel no Sincerão do BBB 25, da Globo, e chama a atenção do rapaz. Entenda o que aconteceu

O apresentador Tadeu Schmidt não ficou quieto ao ouvir um questionamento de João Gabriel sobre a dinâmica do Sincerão no BBB 25, da Globo. Tudo aconteceu na madrugada desta terça-feira, 11, quando o rapaz questionou o Pipocômetro, que é a dinâmica que reúne ex-BBBs para avaliarem as justificativas dos confinados.

João Gabriel não entendeu o motivo para receber várias vezes as pipocas com meleca na cabeça. "Três pipocada seguidas, Tadeu”, disse ele.

Então, o apresentador disparou que ele não deve questionar o Sincerão. "João, quem tem que entender o critério daqui somos nós. Não é para ninguém aí dentro questionar o nosso critério aqui. O Pipocômetro é absoluto”, afirmou. Por fim, João apenas disse: “Beleza”.

Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da esposa

Casado há 26 anos com Ana Cristina, o apresentador Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da amada. Desde as coisas mais simples da rotina, até spoilers do BBB —programa que ele apresenta pelo quarto ano seguido—, tudo é compartilhado com a esposa, mãe de suas filhas, Laura e Valentina.

"Com a Ana eu não tenho nenhum segredo. Meu analista até falou que é errado e deve ser mesmo, mas a gente leva a vida assim. Não tem como um saber de uma coisa e o outro não. Eu tenho 100% de certeza de que ela não vai contar para mais ninguém", começa Tadeu, em entrevista à Revista CARAS. "Tudo da minha vida ela sabe, tudo da vida dela eu sei. Meu celular vive aberto, ela sabe todas as minhas senhas, ela entra no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram estava no celular da Ana, ela tirou recentemente porque eram muitas mensagens. Não temos nenhuma barreira entre a gente", revelou. Veja a entrevista completa!

