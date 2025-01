Tadeu Schmidt revela que não guarda segredos da esposa: 'Sabe todas as minhas senhas'

Em entrevista à Revista CARAS, Tadeu Schmidt diz que a cumplicidade com a esposa, Ana Cristina, vai do dia a dia até o trabalho com o BBB

Casado há 26 anos com Ana Cristina (48), o apresentador Tadeu Schmidt (50) revela que não guarda segredos da amada. Desde as coisas mais simples da rotina, até spoilers do BBB —programa que ele apresenta pelo quarto ano seguido—, tudo é compartilhado com a esposa, mãe de suas filhas, Laura (22) e Valentina (20).

"Com a Ana eu não tenho nenhum segredo. Meu analista até falou que é errado e deve ser mesmo, mas a gente leva a vida assim. Não tem como um saber de uma coisa e o outro não. Eu tenho 100% de certeza de que ela não vai contar para mais ninguém", começa Tadeu Schmidt , em entrevista à Revista CARAS.

"Tudo da minha vida ela sabe, tudo da vida dela eu sei. Meu celular vive aberto, ela sabe todas as minhas senhas, ela entra no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram estava no celular da Ana, ela tirou recentemente porque eram muitas mensagens. Não temos nenhuma barreira entre a gente."

Ele conta que, para além da união, os dois também são cúmplices e parceiros. Apesar de não trabalhar no meio, a esposa do apresentador o acompanha em todas as gravações, campanhas e compromissos, para aproveitarem o tempo juntos.

"Às vezes, ela está fazendo alguma coisa em casa, e eu só quero ficar ao lado dela. Às vezes, sou eu que estou fazendo alguma coisa, vou tomar banho e falo para ela ficar no banheiro para a gente conversar. Como tenho 26 anos com ela e 50 de vida, eu tenho mais tempo com ela do que sem ela. Não consigo mais imaginar como é a vida sozinho. E não tenho nenhuma vontade disso", declara.

