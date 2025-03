BBB 25: Tadeu Schmidt intervém em discussão entre Gracyanne e Aline: 'Passaram do ponto'

O Sincerão desta segunda-feira, 10, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir em uma das discussões

O Sincerão desta segunda-feira, 10, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir em uma das discussões. O apresentador interrompeu o embate entre Aline e Gracyanne Barbosa após a musa fitness afirmar que a policial militar "não merecia estar no programa" e estourar o tempo limite da dinâmica.

"Gente, por favor, por favor, só um instantinho!", falou o apresentador. " Que passe um pouquinho do tempo e conversem depois, debatam depois, tudo bem. Mas vocês passaram do ponto agora. Vocês vão ter dias para conversar, horas para conversar, aproveitem."

Como foi a discussão?

A discussão entre as duas teve início quando Aline chamou Gracyanne Barbosa para a dinâmica e apontou que a sister "não merece estar mais no BBB 25". "Ela em momento nenhum teve a capacidade de assumir alguns posicionamentos e falas aqui dentro", disse.

A policial disse ainda que Gracyanne não admitiu suas falas expostas pelo RoBBB Seu Fifi, mesmo após ser questionada repetidamente. "Eu trabalho em cima da verdade, além de me expor e falar o que eu penso. Acho que tem outras pessoas aqui que estão fazendo valer mais, botando a cara a tapa como eu", completou.

Gracy, então, rebateu: "Concordo com você, me desculpe por não ter assumido. Aproveito aqui para assumir que te acho uma jogadora ruim e hoje me sinto confortável para falar sobre isso [...]. Você tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui, o que te atinge é diferente", declarou.

E Aline respondeu: "Além de ser planta, é péssima na argumentação também. Muito ruim, achei horrorosa. Muito fraca", disse.

Vale lembrar que a oitava Eliminação do BBB 25 acontece nesta terça-feira, 11. E Thamiris, Aline e Vinícius disputam a permanência no reality.

Leia também: BBB 25: João Pedro critica comportamento de sister: 'Não abraça ninguém'