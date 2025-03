O funkeiro MC Daniel se impressiona com os músculos do apresentador Rodrigo Faro, que é adepto da calistenia

O funkeiro MC Daniel, de 26 anos, surgiu ao lado do amigo, o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, nesta quinta-feira, 27, e ficou impressionado com os músculos do famoso , que o convidou para treinar com ele. Isso porque o cantor transformou o seu corpo por meio de exercícios físicos. E, então, decidiu comparar os muques.

"Fica embaixo da luz", pediu Daniel para ver melhor a definição. "Tá louco!", reagiu.

Faro adotou a calistenia aos 50 anos e conseguiu chegar aos 12% de gordura corporal. Além da evolução em termos de atividades físicas, o apresentador disse recentemente que se sente mais resiliente e sábio.

“A evolução nos treinos é um processo contínuo de superação e crescimento. À medida que nos desafiamos e persistimos, nosso corpo se adapta e se fortalece, permitindo que alcancemos novos patamares de desempenho. Da mesma forma, na vida, a evolução ocorre quando enfrentamos desafios, aprendemos com nossas experiências e nos tornamos mais resilientes e sábios. A evolução nos treinos e na vida está intrinsecamente ligada, pois ambos exigem dedicação, disciplina e a vontade de sair da zona de conforto para alcançar novos níveis de sucesso e realização. O impossível é só questão de opinião!”, escreveu nas redes sociais.

MC Daniel encontra o apresentador Rodrigo Faro nesta quinta-feira, 27 pic.twitter.com/Rwyvl2XmoL — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 28, 2025

Lorena Maria e Mc Daniel celebram primeiro mês de Rás com festa temática

No dia 18 de março, Rás, filho de Mc Daniel e Lorena Maria, completou um mês de vida e ganhou uma festa temática do Harry Potter.

Na ocasião, o bebê surgiu com um uniforme da famosa escola de magia de Hogwarts, e os pais se vestiram com roupas e acessórios da famosa saga.

"Tom Rás Riddle Severo Potter, o príncipe mestiço", escreveu Lorena na legenda da publicação. Confira!

Leia também: MC Daniel surge ao lado do filho, Rás, de um mês, e avalia: “Cara da mãe”