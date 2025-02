BBB 25: Vitória Strada sobre ‘Pegar ou Guardar’: 'Imagina ganhar R$ 50 mil e sair?'

Vitória Strada participa da dinâmica após a eliminação de Mateus e decidirá entre ficar com o dinheiro ou aumentar o prêmio do BBB 25

Com a eliminação de Mateus, amigo de Vitória Strada, a atriz foi escolhida por ele para participar da dinâmica “Pegar ou Guardar”. Na manhã desta quarta-feira, 19, ela conversou com os brothers no jardim da casa e já compartilhou suas ideias sobre como será a dinâmica.

Alinebrincou sobre a dinâmica: "Se o prêmio fosse 'tire Tadeu do programa de hoje'. Tadeu, meu amor, hoje a gente não vai se ver, infelizmente. Amanhã voltamos com a programação normal", disse a ex-policial militar.

Vitória comentou sobre as consequências do almoço pós-Big Fone: "Quando você entra numa sala, ganha R$ 50 mil e sai? Por R$ 50 mil eu deixo quatro pessoas amarradas. Se for pensar, é tipo o Monstro. Não sei o que é pior", relatou a atriz. Ela ainda acrescentou: "Por R$ 50 mil deixo pessoas amarradas", durante uma conversa sobre a imunidade, comparando a situação com o Monstro.

Mudança da dinâmica

Desta vez, a dinâmica de ‘Pegar ou Guardar’ será diferente. De acordo com Tadeu Schmidt, a atriz participará de um jogo de cartas que trará novas possibilidades para o prêmio. "A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas podendo ganhar, no máximo, R$ 45 mil. O jogador pode tirar quantas cartas desejar, mas, se a soma delas passar de 45 mil, ele perde tudo para o prêmio final", comenta=ou o apresentador.

Além disso, haverá consequências para os demais participantes do reality. Durante a dinâmica, três cartas terão uma consequência específica: "Escolher uma pessoa para ficar na Superxepa. Quem for para a Superxepa vai receber um kit de sobrevivência e vai ter que comer do lado de fora da casa. Se a pessoa que estiver participando da dinâmica tirar uma dessas cartas com consequência, ela vai ter que tomar a decisão imediatamente".

Leia também:BBB 25: Vitória Strada reflete após eliminação de Mateus: 'Reunir forças'