Diego Hypolito revela sonho que quer realizar com apoio da Globo após o BBB 25

Com o fim do BBB 25, da Globo, se aproximando, o brother Diego Hypolito contou sobre um sonho que pretende realizar após deixar o confinamento. Durante uma conversa com Guilherme, ele confessou que gostaria de ver sua história contada em um documentário do Globoplay e disse que tem muitas imagens que podem ser usadas para retratar sua trajetória.

O genro de Joselma citou que alguns campeões do reality ganharam espaço na plataforma de streaming após o fim do programa. "É o meu sonho que eles contem a minha história, eles têm muitas imagens minhas", afirmou Diego . "Eu me lembro do [documentário] da Karol [Conká]", afirmou o atleta.

"Eu sei que o campeão, dependendo da repercussão [que tem aqui], às vezes, o Globoplay conta a história", apontou Guilherme. "É meu sonho, de verdade. Como eu neguei o filme há alguns anos… Foi uma grande burrice, mas eu não estava bem", confessou o irmão de Daniele Hypolito.

Vale lembrar que, além de Karol Conká, que participou da edição de 2021, Juliette Freire, campeã da mesma edição, também ganhou um documentário no Globoplay. Davi Brito, que venceu a temporada de 2024, foi o último ter sua história contada pela emissora. Com informações do portal Notícias da TV.

Diego Hypolito reflete sobre reta final do jogo

Com o fim do reality show da TV Globo se aproximando, o ex-ginasta refletiu sobre sua trajetória no jogo e ressaltou a determinação em se tornar o campeão da competição.

Na tarde desta quarta-feira, 9, enquanto se exercitava na área externa da casa, Diego explicou aos demais colegas de confinamento o motivo de realizar um treino intenso. De acordo com o irmão de Daniele Hypolito, seu foco é vencer a próxima Prova de Resistência.

" Eu vou para a final desse programa . Eu vou aguentar essa Prova de Resistência como eu nunca aguentei nenhuma prova, então eu tenho que me preparar. Eu vim para esse programa para ganhar", declarou o brother. "Gostei de ver, viu? Muito bem", elogiou Delma.

