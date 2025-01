BBB 25: Gracyanne Barbosa fala da irmã: ‘Morrendo de ciúmes’

Após o beijo de Aline e Diogo Almeida no BBB 25, Gracyanne Barbosa opina sobre a possibilidade de romance entre Giovanna e Maike

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao opinião sobre a possibilidade de romance entre a irmã, Giovanna, e Maike no BBB 25, da Globo. O assunto voltou a surgir no confinamento após Aline e Diogo Almeida se beijarem durante a madrugada desta quinta-feira, 30.

No Quarto Nordeste, Gracyanne conversava com Vitória Strada e Aline quando elas falaram que rolou um clima entre Giovanna e Maike durante o Show de Quarta. Porém, a musa disse que não acredita que a irmã possa ficar com o rapaz.

“Acho que nem vai mais. Ontem, na hora que ele falou que a prioridade era a Renata e a Eva, ela murchou”, disse ela.

Então, Gracyanne contou algo que percebeu na irmã. “Ela já estava morrendo de ciúmes da Renata, aí ele ainda fala aquilo”, afirmou ela, e completou: “O Maike não é bom de lábia, é fraco”.

Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo

Em outro momento do confinamento, ela contou que não faltou amor na relação com Belo, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, falou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.

