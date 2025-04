Fora do BBB 25, Daniele Hypolito mostra momento emocionante com a mãe: 'Dinheiro não compra'

Eliminada do BBB 25, da Globo, no 13º paredão, Daniele Hypolito compartilhou como foi o reencontro com a mãe, Geni Matias Hypólito

Eliminada do BBB 25, da Globo, com 50,37% dos votosno 13º paredão, Daniele Hypolito está, aos poucos, retomando a rotina fora do reality. Nesta terça-feira, 8, a ginasta compartilhou em suas redes sociais como foi o reencontro com a mãe, Geni Matias Hypólito.

Após ficar mais de 80 dias confinada, Daniele celebrou o momento. "Posso não ter ganhado o BBB 25, mas há coisas que o dinheiro não compra. O amor e o carinho de uma mãe", escreveu ela na legenda. "A saudade aqui era gigante! Muito bom reencontrar quem a gente ama. Te amo, mãe!", completou. ara embalar o momento, a ex-BBB adicionou a música Como é Grande o Meu Amor por Você.

Marido de Daniele Hypolito fala sobre reencontro

A ex-ginasta deixou o programa da Globo no último domingo, 6, após disputar a preferência do público com João Pedro e Maike. Fora do BBB, ela também reencontrou o marido, Fábio Castro. "Ontem eu fui correndo para o hotel para abraçar ela, para conversar, para dar colo, para falar que eu amo muito ela, para acolher ela. Ontem isso era prioridade na minha vida",confessou o professor de dança.

Em seguida, ele falou sobre o tempo que passou longe da amada. "A saudade foi constante. Namoramos cinco anos há distância, e depois que a gente grudou, a gente não se larga mais. Passo o tempo todo do lado da Dani. Então a saudade foi grande", falou.

