Gabriela Duarte fala sobre o fim de seu casamento: 'Viver outras coisas'

Após ficar casada por 19 anos com os pais de seus filhos, Gabriela Duarte fala o que a fez não continuar no relacionamento; veja

A atriz Gabriela Duarte foi casada por 19 anos com o fotógafo Jairo Goldflus, com quem teve seus dois filhos, Manuela e Frederico. Após três anos de ter anunciado o término, a famosa falou sobre o que a motivou sair da relação.

Em entrevista para a jornalista Heloísa Tolipan, a herdeira de Regina Duarte comentou sobre os ciclos se encerrarem e sobre ter tido a necessidade de vivenciar novas coisas. A artista deu a entender que a decisão foi dos dois.

" Porque achávamos que merecíamos viver outras coisas, porque um ciclo se fechava. [Foi] outra quebra de padrão importante quando me separei. Ao longo de uma vida, é preciso quebrar muitos padrões para respeitar nossa essência" , declarou.

Para anunciar o fim de seu casamento, Gabriela Duarte postou uma foto com Jairo e os filhos. "ESSA É A MINHA FAMÍLIA. Vocês já sabem. Família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado… isso nós temos bastante aqui. E vamos ter pra sempre", começou dizendo.

Em seguida, ela deu a notícia da separação: "Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas".

Quem é o namorado atual de Gabriela Duarte?

Atualmente, a artista está comprometida com Fernando Frewka, com quem assumiu relacionamento em 2023. Para quem não sabe, o namorado da atriz é educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate, além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. Discreto, ele mantém um perfil fechado nas redes sociais.