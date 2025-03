Wesley Safadão dá detalhes de crise e como a controlou: 'Não é brincadeira'

Em entrevista para a CARAS, Wesley Safadão dá detalhes de crise enfrentada em 2024 e como a superou para assumir novos projetos em 2025

Nos últimos dias, o cantor Wesley Safadão fez um desabafo em sua rede social falando que no último ano enfrentou uma crise, tendo que diminuir sua agenda de shows e outros compromissos. Com seu navio marcado para 2026 e muitos outros trabalhos, o artista revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital o que aconteceu.

Em seu desabafo recente, o famoso comentou que não estava feliz e nem sentindo prazer ao realizar suas atividades. Wesley Safadão então deu detalhes do que houve em 2024. "Foi um ano em que eu precisei diminuir o ritmo e respeitar meu tempo e espaço. A mente não é brincadeira, ela nos controla, e a gente que vive na estrada, cheio de compromissos só seguindo, chega uma hora que falha", disse.

Casado com Thyane Dantas e pai de três filhos, ele contou o que fez para se sentir melhor. "Precisei me cercar das pessoas que eu amo e de profissionais que me ajudaram a colocar tudo no lugar. Já estou muito melhor e pronto para viver 2025" , declarou sobre estar pronto para cumprir seus novos projetos.

Problemas de ansiedade e de coluna de Wesley Safadão

Wesley Safadão ainda falou sobre a questão da ansiedade, que o fez dar uma pausa nos shows em 2023. "A gente não supera, a gente aprende a lidar com ela e controlar na medida do possível", contou sobre a questão. E comentou que após a cirurgia da coluna continua tendo alguns cuidados. "Algumas vezes, mas sigo acompanhando sempre", falou sobre a frequência em que sente as sequelas.

Apesar das dificuldades, o cantor tem vários planos e até um navio marcado para 2026 para seus fãs curtirem. Após três anos, ele retornará aos mares com outros artistas como Bell Marques, Léo Santana, Natanzinho Lima, Murilo Huff e outros. "O WS on Board é uma parceria antiga minha com a PromoAção. Eu fui o primeiro artista a ter um navio realizado por eles e, depois de 5 edições e 3 anos sem navegar, decidimos voltar com o projeto e já estamos com 60% das cabines vendidas em 4 dias", compartilhou seu sucesso.

E revelou o que preparou para este ano: "Muitos projetos acontecendo para esse ano. Gravei o Bem Vinda ao Meu Mundo, Forró e Vaquejada que está indo super bem e era um sonhoa antigo. Vou gravar um projeto novo de carreira, retomamos o Ws On Board que acontece em janeiro 2026 [dias 14 a 17] e muitos outros planos pra executar".

