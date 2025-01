Dani Calabresa mostra novas fotos do ensaio de gravidez: 'Momento mágico'

Ao que parece, Dani Calabresa está radiante à espera do primeiro filho. A humorista compartilhou novas fotos do seu ensaio de gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Ao que parece, a humorista está radiante à espera do primeiro filho. Ela e Richard Neuman serão papais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa publicou em sua conta no Instagram novas imagens no ensaio fotográfico que realizou para eternizar a gravidez.

Nas imagens, Dani surgiu com um vestido midi preto bem justinho para evidenciar ainda mais a barriguinha. Pingo, cachorro de estimação do casal, também participou das fotos.

"B-BEBÊ. Sim, esse é o pay-per-view do momento mais mágico da minha vida. Meu filhinho peludo e filhinho humano na pança. Quero fazer foto até no ultrassom", brincou a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Sonho de ser mãe

Recentemente, Dani Calabresa anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com Richard Neuman. O casal terá um menino, que ainda não teve o nome revelado. Na terça-feira, 28, a humorista respondeu algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram e revelou que nunca teve o grande sonho de ser mãe.

"Não era um sonhão meu ser mãe. Eu achava que ia acontecer igual casamento, na adolescência eu pensava 'eu acho que eu vou casar, eu acho que eu vou ser mãe'. Mas eu não era essa pessoa que já tem um nome, que sente vai ser um menino e uma menina. Era algo que vinha e voltava. Mesmo sabendo que dá muito trabalho, eu gosto de criança e eu ficava com a sensação de 'será?'", disse ela.

Dani contou que esse desejo aflorou mais após ela conhecer o marido, foi quando eles decidiram pelo congelamento de óvulos.

"E aí quando eu conheci o Richard, ele começou a falar de filho, eu já estava apaixonada por ele. No começo do namoro, em 2020, Richard falou da vontade dele de ser pai e me deu vontade de ser mãe porque eu estava tão feliz com a nossa parceria, com a nossa sintonia. E aí eu pensei 'eu vou amar ser mãe, a gente vai amar cuidar de outro ser humano'. E aí entrou o congelamento de óvulos porque eu já tinha 39 anos. Para ser mãe, essa é uma idade meio decisiva. Deu tudo certo. Para quem tem esse sonho, o congelamento é uma possibilidade muito especial para você já ter o seu sonho ali no potinho", concluiu.

