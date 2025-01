Grávida, Gisele Bündchen exibe barrigão em vídeo emocionante

A modelo Gisele Bündchen surge em meio a natureza e mostra a barriga de gravidez do terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente

A modelo brasileira Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com o renomado professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Nesta quarta-feira, 29, a famosa, então, surpreendeu os seus mais de 20 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao mostrar a barriga de gravidez por meio de um vídeo emocionante.

No registro, a loira surge contemplando a natureza em momentos diferentes. E a trilha sonora conta com um áudio reflexivo em inglês. "Um dia, você vai perceber que a felicidade nunca esteve no seu trabalho, no seu diploma ou em estar em um relacionamento. A felicidade nunca foi sobre seguir os passos de todos que vieram antes de você. Nunca foi sobre ser como os outros", iniciou o locutor.

"Um dia, você vai enxergar que a felicidade sempre esteve na descoberta, na esperança, em ouvir seu coração e segui-lo para onde quer que ele quisesse ir. A felicidade sempre foi sobre ser gentil consigo mesmo. Sempre foi sobre abraçar a pessoa que você está se tornando", seguiu.

"Um dia, você vai entender que a felicidade sempre esteve em aprender a viver consigo mesmo, que sua felicidade nunca esteve nas mãos de outra pessoa. Um dia, você vai perceber que a verdadeira felicidade vem de dentro. E que nenhum fator externo pode defini-la. Sempre foi sobre você. Sempre foi sobre você", encerrou. "A felicidade é um trabalho interno. Lembre-se, você é o único que tem o poder de criar a vida que deseja viver", escreveu na legenda da publicação.

Relacionamento

Gisele e Joaquim se conhecerem em meados de 2020, quando a modelo se mudou para a Flórida com a família e matriculou os filhos na academia de sucesso dos irmãos Valente.

Após o divórcio de Tom Brady, a dupla se aproximou. O romance começou a ser especulado no fim de 2022 quando começaram a serem vistos juntos. Meses depois, Gisele assumiu um romance ao The New York Times e afirmou ser a primeira vez que se relacionava com um amigo.

Em outubro do ano passado, foi revelado que ela esperava o terceiro filho, já que é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, do relacionamento com Tom. Inclusive, o atleta não parece animado com o anúncio de gravidez.

