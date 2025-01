Leonårdo Miggiorin abraça nova fase e confessa sobre maturidade: 'Em paz com minhas escolha

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonårdo Miggiorin fala sobre as conquistas ao longo da carreira e revela como lida com a maturidade

"Estou pronto para o que a vida tem de melhor!", é assim que Leonårdo Miggiorin celebra esta nova fase de sua vida. O ator completou 43 anos no dia 17 de janeiro e está pronto para os novos rumos que este novo ciclo reserva. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre a intimidade ao falar sobre maturidade e fala das conquistas ao longo de sua carreira.

Leonårdo Miggiorin começou a vida profissional muito jovem, com 16 anos foi um dos destaques da série Flora Encantada. Desde então, vem emplacando em diversos projetos na carreira de ator e revela como lida com o amadurecimento em frente às câmeras.

"O público vai acompanhando nossas mudanças, vai percebendo o amadurecimento, acompanha desafios do artista e principalmente, a superação. Eu me sinto em paz com meu momento e muito feliz em ver que tenho amigos na minha profissão, que tenho novas oportunidades surgindo sempre!", revela.

Miggiorin aponta que esta nova fase de sua vida vem percebendo que o importante são as relações mais verdadeiras: "[Estou] com mais maturidade e em paz com minhas escolhas [...] pronto para o que a vida tem de melhor! Com muita energia para trabalhar e criar, empreendendo na Arte, na Educação e na Saúde. Agora, depois de formado, estou coordenando projetos que envolvem Arte e Saúde mental, sempre através do Teatro e da Arte", afirma.

TODOS DEVERIAM PASSAR POR ESSA EXPERIÊNCIA

Para além da carreira de ator, Miggiorin também é psicólogo e recentemente atuou como professor universitário. O artista aponta que esta foi uma experiência transformadora e enriquecedora em sua trajetória.

"Em 2023 e 2024 trabalhei como Professor Universitário. Acho que todas as pessoas deveriam passar por esta experiência [dar aulas], pois você amadurece em tempo recorde. Foi muito enriquecedor culturalmente. Mas, é uma vergonha o que o país paga aos Professores, infelizmente. Há muitos valores invertidos na nossa sociedade e o lugar do professor é totalmente equivocado neste país", confessa.

Recentemente, Leonårdo estreou na novela Beleza Fatal, da Max Brasil, e garante que sua participação é completamente diferente de todos os trabalhos que realizou na carreira. Sobre os próximos projetos, o ator adianta.

"Estreio em Belo Horizonte no dia 07/02/2025 com meu monólogo 'Não se Mate', com poemas de Drummond, numa comédia dramática que mostra um homem no auge da crise, buscando superá-la. Vou circular com este projeto pelo país em 2025. Continuarei também com minhas aulas de comunicação e um novo projeto lindo está nascendo: minha primeira turma de Teatro Terapêutico, voltado a todos que desejam explorar o corpo e as emoções de uma forma lúdica, que promova saúde mental!", finaliza o ator Leonårdo Miggiorin.

