Isis Valverde arranca elogios ao posar com look monocromático

A atriz Isis Valverde agitou as redes sociais ao aparecer deslumbrante em um look de verão totalmente harmonioso; confira as fotos

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Isis Valverde movimentou as redes sociais ao publicar uma nova sequência de fotos. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa caprichou ao posar com um vestido vermelho cheio de detalhes e combinar com um lenço de cabelo da mesma estampa.

"E o pensamento", escreveu ela na legenda da publicação, adicionando emojis de praia para expressar sua vontade de curtir o dia na areia.

Além de surgir radiante nos registros, na última foto da sequência Isis compartilhou uma pintura colorida com a frase: "Kill the urge to be chosen choose yourself" - "Mate a vontade de ser escolhido, escolha você mesmo", em português.

E nos comentários, choveram elogios. "Maravilhosa sempre!", escreveu uma seguidora. "Que linda", ressaltou outra. "Todos os aplausos do mundo para você, a mais linda de todas as lindas", declarou mais uma.

Isis Valverde revela quantidade de casas que possui com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na última terça-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos internautas sobre sua vida pessoal. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se ela está morando em São Paulo após seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

"A gente tem uma casa aqui, em Los Angeles e uma no Rio. Temos alguns pontos que a gente passa uma temporada. São Paulo, eu estou aqui porque estou rodando o meu próximo filme. E deve acabar agora no final deste mês. Aí retorno ao Rio de Janeiro", respondeu ela.

Contudo, apesar de possuir três endereços diferentes, a casa que é a base de tudo fica no Rio de Janeiro. "A nossa casa base é o Rio. Aqui é o nosso cantinho, onde a gente vem se refugir", detalhou.

