BBB 25: Guilherme usa poder do líder para descobrir quem votou em sua sogra

O participante Guilherme decidiu aproveitar suas regalias como Líder do BBB 25, da Globo. Ele acionou a Central do Líder e usou o Dedo Duro

O participante Guilherme decidiu aproveitar suas regalias como Líder do BBB 25, da Globo. Nesta segunda-feira, 17, ele acionou a Central do Líder e usou o Dedo Duro para descobrir o voto de Renata na formação do último Paredão. A cearense indicou Joselma para a nona berlinda da temporada.

Contudo, a sogra dele escapou do paredão graças a vantagem do genro na disputa. Com isso, Daniele Hypolito foi emparedada no lugar da pernambucana. Vale lembrar que Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito disputam a permanência na casa.

Como o paredão foi formado?

A noite de votação começou com o anjo João Gabriel dando a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. A sister Renata também estava imune por causa da Vitrine do Seu Fifi. Já o líder indicou Gracyanne Barbosa. “O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao paredão”, argumentou ele.

Em seguida, aconteceu a votação no confessionário e a mais votada foi Eva. E ela foi barrada por Vinícius de participar da Prova Bate e Volta. Tadeu Schmidt, então, disse que a segunda pessoa mais mencionada no confessionário também iria ao paredão, mas houve empate entre Dani e Joselma.

O líder Guilherme mandou Daniele para o paredão. Então, Gracyanne teve o poder contragolpe e escolheu uma das pessoas que estava na Mira do Líder. Ela optou por puxar João Gabriel para o paredão. Na sequência, Vinicius entrou em ação com o Poder Curinga, que era o Poder Direto.

Ele teve que vetar uma pessoa da prova bate-volta e escolheu vetar Eva. Assim, apenas Daniele e João Gabriel disputaram a prova bate-volta e ele escapou da berlinda.

Leia também: BBB 25: Equipe de Guilherme se manifesta após briga do brother no reality