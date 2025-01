Shows no BBB 25 têm novo formato e Sonia Abrão culpa Bia do Brás

Após público notar que os shows no BBB 25, da Rede Globo, têm um formato diferente, Sonia Abrão culpou Beatriz Reis pela mudança

Na última quarta-feira, 15, aconteceu a primeira festa no Big Brother Brasil 25, reality show exibido pela Rede Globo. O evento contou com show de Anitta e agora os brothers possuem arquibancadas próximas ao palco, sem ter a liberdade de cantar próximo aos artistas como ocorrias nas edições passadas.

Nesta quinta-feira, 16, durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Sonia Abrão culpou Beatriz Reis pela mudança, já que a ex-sister tietou diversos artistas que entraram na casa mais vigiada do Brasil.

"Agora é para manter os brothers lá longe do palco mesmo. Porque a história da Bia deu muita complicação. E fica uma coisa diferente. Era mais legal ver todo mundo ali na frente do palco, vibrando, dançando junto, mas tinha gente que não sabia se comportar, então para evitar", disse a apresentadora.

"Corria o risco de todo mundo querer ser uma Bia do Brás. E aí ia tumultuar demais entre os participantes e com os próprios artistas", opinou o colunista Alessandro Lo-Bianco. "Sim, exatamente", respondeu Sonia.

Mais críticas

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao falar a sua opinião sobre uma das participantes do BBB 25, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela questionou a escalação de Arleane, que entrou no reality show ao lado do marido, Marcelo. A comunicadora questionou a escolha da Globo por outra cunhã-poranga, já que, na edição passada, Isabelle Nogueira fez sucesso com o público e chegou até a final.

Arleane é a cunhã-poranga do Boi Garanhão, de Manaus. "É o fim da picada, né? Se era para ter outra cunhã-poranga, colocasse a do outro boi. Mas a do mesmo, aí é sacanagem com o outro lado da festa de Parintins. Agora vir outra, mas não é do outro lado? Ai eu achei que é mancada, de verdade", disse ela.

E completou: "Eu entendi a volta de uma cunhã-poranga, porque a Globo não desistiu de fazer a cobertura do festival de Parintins. Então ok, é uma figura, mexe com a cultura popular, acho até legal, mas tinha que ser outra, não do mesmo grupo".

Vale lembrar que Isabelle era a cunhã-poranga do Boi Garantido, de Parintins.

