Celebridades que perderam suas casas em incêndio no EUA têm direito a seguro? Especialista explica

Astros de Hollywood perdem suas mansões para incêndio em Los Angeles

O chamado incêndio Kenneth, iniciado há mais de uma semana, devastou vários pontos de Los Angeles e destruiu as casas de celebridades. A lista de quem ficou no prejuízo é extensa. Nomes como Paris Hilton (43), Anthony Hopkins (87), Anna Faris (48), Billy Crystal (76) e o casal Adam Brody (45) e Leighton Meester (38) são apenas alguns.

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Dourado, corretor de imóveis especializado no mercado americano, explica que os seguros disponíveis nos EUA permitem proteção para propriedades. No entanto, todos têm ressalvas importantes.

“No caso de incêndios florestais na Califórnia, a cobertura depende da localização do imóvel. Em áreas de alto risco, algumas seguradoras podem excluir incêndios das apólices padrão, obrigando o proprietário a contratar uma cobertura adicional. Já na Flórida, o seguro contra furacões cobre ventos fortes, mas danos causados por enchentes normalmente exigem uma apólice separada”, diz.

"Os seguros residenciais padrão geralmente cobrem: danos estruturais causados por fogo, vento e tempestades. Custos de reparo ou reconstrução da propriedade, dependendo da apólice. Bens pessoais, como móveis e eletrônicos, até um limite definido", complementa.

Ainda não se sabe o que as celebridades afetadas pretendem fazer. No então, especula-se que na maioria dos casos de reconstrução o valor limite deve ser ultrapassado, já que os imóveis não são baratos. Nessa situação, o contratante deve arcar com o restante da quantia.

"Se o custo de reconstruir o imóvel for maior do que o valor estipulado na apólice, o proprietário pode precisar arcar com a diferença. Por isso, é importante revisar o contrato regularmente", alerta o especialista, que também fala sobre quem tem direito ao ressarcimento.

“O ressarcimento pode variar de acordo com a apólice. Em alguns casos, o seguro cobre apenas o valor de mercado do imóvel, que pode ser menor do que o custo de reconstrução. É por isso que muitos proprietários optam por apólices que garantam a substituição total, cobrindo os custos reais de reconstrução”, finaliza.

Quem são as celebridades afetadas pelo incêndio em Los Angeles?

Além das mansões milionárias das estrelas, as chamas devastaram mais de 2 mil construções na cidade turística dos EUA. Autoridades emitiram alertas para que as pessoas em áreas de risco deixassem seus imóveis para segurança.

Nas redes sociais, celebridades se uniram para pedir doações aos fãs em prol das pessoas que foram afetadas. A cantora Beyoncé (43) doou US$ 2,5 milhões para fundo de assistência contra incêndios, já Leonardo DiCaprio (50) destinou US$ 1 milhão.

LEIA TAMBÉM:Hulk oficializa união com Camila Ângelo: 'Só Deus sabe o que a gente enfrentou para estar aqui'