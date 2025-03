BBB 25: Daniele Hypolito analisa decisão de Vitória Strada: 'Ela poderia'

Na manhã desta sexta-feira, 7, Daniele Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa sobre uma atitude de Vitória Strada no BBB 25

Na manhã desta sexta-feira, 7, a oitava prova do líder chegou ao fim na casa do BBB 25 e Maike levou a melhor na disputa. Horas depois, Enquanto Gracyanne Barbosa se maquiava, Daniele Hypolito confessou sobre sua preocupação de ir parar no Paredão ao lado de seu irmão, Diego Hypolito.

A ginasta falou sobre os possíveis alvos de Maike, caso ele seja consagrado Líder. E também recordou a escolha de Vitória Strada antes do início da disputa, que resultou na eliminação de Diego da prova. "Está entre ele, Aline, Vini, eu, e a quinta pessoa eu não sei", especulou Daniele sobre as opções de alvo de Maike.

"Não sei se você percebeu, mas na hora de tirar o negócio... Ela poderia ter tirado o dele (Maike) e tirou o do João Gabriel", continuou. "Menos uma prova, menos uma oportunidade. Ele falou que estava superpreparado", reagiu Gracyanne.

O que Vitória Strada fez?

Na dinâmica do "resta um", antes do início da disputa da Prova do Líder, Vitória Strada teve a oportunidade de eliminar Maike e, assim, garantir a participação de Diego Hypolito na prova de resistência. No entanto, ao retirar um dos frascos de João Gabriel, o representante comercial retirou o último de Diego, que foi eliminado da disputa.

Após o acontecido, ela se desculpou com o ex-ginasta pela decisão o deixou fora da competição do líder. "Eu queria te pedir desculpas. Antes da prova, o Guilherme chegou pra mim e falou: 'Você não percebeu ali, que se você tirasse o Maike, o Diego estaria na prova?’. Cara, na hora eu não me liguei mesmo. Depois eu fiquei péssima, porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada. Não posso não estar ligada nisso", declarou a atriz.

Diego, por sua vez, permaneceu em silêncio. "Eu não sei o que aconteceu. Eu não me liguei, mesmo", acrescentou Vitória Strada. "Tá bom", disse o brother após ouvir a explicação da colega de confinamento. "Uma droga quando a gente comete uns erros assim, não tem como voltar atrás", concluiu a sister.

