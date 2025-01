BBB 25: Conversa de Gabriel e João sobre Aline vira alvo de repúdio: 'Inaceitável'

Uma conversa entre João Gabriel Siqueira e Gabriel Yoshimoto na prova de resistência do BBB 25 repercurtiu nas redes sociais

Uma conversa entre João Gabriel Siqueira e Gabriel Yoshimoto na prova de resistência do BBB 25 repercurtiu nas redes sociais. Durante a disputa pelo líder nesta sexta-feira, 31, os dois questionaram a relação de Diogo Almeida e Aline, afirmando que o ator estaria se deixando levar por pensamentos sexuais. A equipe da ex-policial classificou as afirmações como "machistas" e "sexistas".

No confinamento, os dois conversaram sobre quem iria para o VIP caso o ator vencesse a disputa. O modelo mencionou que ele provavelmente chamaria Aline, já que os dois se beijaram recentemente. E o salva-vidas de rodeio comentou: "O que uma b***** não faz?"

Gabriel completou: "Você viu que eu já falei duas vezes. Maike [Cruz] que me para... Ah, mano... Vai ficar pensando com a cabeça do p**, vai se ferrar, mano", reclamou.

Equipe se manifestou

Para a equipe de Aline, a sister foi tratada como um objeto. "Aline, assim como todas as mulheres, merece respeito. Permitir esse tipo de fala é inaceitável e reforça uma postura extremamente desrespeitosa, que repudiamos veementemente", disse o texto compartilhado nas redes sociais.

"Se Diogo ganhasse e decidisse levar Aline para o VIP, seria por conta da relação que eles construíram, e ninguém tem o direito de reduzir essa escolha, muito menos de forma tão ofensiva, tratando Aline como se fosse apenas um objeto", completaram.

Nos comentários, a equipe de Diogo enfatizou: "Diogo e Aline estão se conhecendo e construindo uma relação com respeito e carinho. Muito triste ver Gabriel e João desdenhando disso com falas misóginas, reduzindo Aline a um objeto e menosprezando as escolhas de Diogo. Comentários assim não são brincadeira, são reflexo de um problema muito maior. Se normalizamos esse tipo de discurso, seguimos perpetuando a ideia de que mulheres podem ser desrespeitadas sem consequência. E isso precisa mudar urgente!"

Após beijo, Vilma fala do affair entre Diogo Almeida e Aline

Após o primeiro beijo de Diogo Almeida e Aline no after do Show de Quarta movimentar a pista de dança, Maike conversou com Vilma, mãe e dupla do ator, sobre o romance no confinamento. Durante o papo no jardim da casa, o representante comercial questionou: "A senhora faz muito gosto da sua nora? Ela é linda, né?". E Wilma opinou: "Faço! Não conheço ainda, mas aparentemente é gente boa. Eu bato palma para todas as noras que apareceram na minha vida. O relacionamento acaba, mas somos amigas. A gente mantém uma relação".

