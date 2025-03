Silvia Abravanel adianta sobre casamento com Gustavo Moura: 'Verdadeiro e abençoado!'

Silvia Abravanel e Gustavo Moura estão com casamento marcado para julho; em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração ao falar da cerimônia

Os preparativos para o casamento de Silvia Abravanel (53) e Gustavo Moura (36) seguem a todo vapor! Tanto que os noivos decidiram adiar, pela segunda vez, a data oficial da cerimônia. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora adianta sobre a comemoração e abre o coração ao falar do grande dia: "Verdadeiro e abençoado!".

Segundo a filha de Silvio Santos (1930-2024), em um relato à Quem, o casamento ocorrerá no dia 9 de julho. "A gente passou para frente para dar uma respirada e fazer tudo com tranquilidade e com calma", esclareceu a apresentadora.

Silvia Abravanel revela ansiedade para a cerimônia de casamento, mas reforça que está aproveitando todos os momentos desta jornada. Religiosa, a apresentadora confessa: "As expectativas são as mais legais, pois tenho fé e certeza que Deus está a frente de tudo e sei que será mágico, divertido, verdadeiro e abençoado!!"

"Coração a mil, mas, ao mesmo tempo, indo um dia de cada vez; curtindo cada momento, cada decisão que estamos resolvendo juntos!! Está sendo muito gostoso, pois pra mim é a primeira vez que me caso então estou valorizando tudo!!", afirma.

CHEIA DE FOLÊGO

2025 começou em grande estilo para a apresentadora do Sábado Animado. Além do tão aguardado casamento, ela também garante que o ano está cheio de novidades, e como ela mesma define: "Uma Silvia mais madura".

"As novidades estão no forninho, relançando meu canal no YouTube com pautas bem legais, mudança de cenário e ideias do Sábado Animado. Acho que alguns projetos novos no SBT, uma Silvia mais madura, alguns negócios meus e do Gustavo fora da TV, trabalhar bastante", finaliza a apresentadora Silvia Abravanel.

