BBB 25 cria dinâmica com quarto misterioso e que pode terminar com paredão

Tadeu Schmidt anuncia nova dinâmica para agitar o jogo do BBB 25 com direito a botão no jardim, quarto misterioso e consequências

A direção do BBB 25, da Globo, criou uma nova dinâmica para agitar o jogo do reality show. Nesta quarta-feira, 26, um dos participantes vai participar de uma atividade que terá duas alternativas: ter um resultado positivo ou uma consequência negativa. Inclusive, a dinâmica pode terminar com uma pessoa indicada ao paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt contou que um botão misterioso será colocado no gramado na manhã de quarta-feira, 26. Quem apertá-lo vai vetar uma pessoa da prova do líder e irá direto para o quarto misterioso. Lá, o participante terá uma missão dentro de um tempo determinado. Caso cumpra a tarefa, a pessoa irá para o vip e estará imune. Porém, caso contrário, a pessoa vai para o paredão.

Leia o comunicado do apresentador com todos os detalhes: "Após o toque de acordar, eles vão encontrar um botão misterioso no gramado. A pessoa que apertar o botão já vai ter que vetar, de cara, um participante da prova do líder desta quinta-feira. Depois disso, essa mesma pessoa que apertou primeiro o botão vai para o quarto do desafio. Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado. Se ela conseguir completar a missão, ela vai para o vip, veta mais uma pessoa da prova do líder e ganha imunidade. Se ela não conseguir completar a tarefa, ela vai para a xepa, está fora da prova do líder e já está no paredão”.

Aline desaba após desentendimento

A discussão entre Aline e Diogo continua no Quarto Fantástico e a sister aproveita para desabafar sobre a maneira que o ator tratou o ponto de vista dela sobre a situação.

"Durante a nossa conversa aqui você falou coisas que eu não achei legal, infelizmente. Acho que a conversa que eu vim ter aqui com você é completamente diferente do que a gente teve", comenta a baiana. O brother, então, responde: "Tudo que eu falei, Aline, eu não te desrespeitei, falei o que é... Falei o que tentei te explicar lá embaixo", pontuou.

"Sobre o que você disse de não ter me desrespeitado, é uma percepção sua, mas me machucou. É uma percepção sua", rebateu a sister. "É mesmo?", questionou ele. "É, é a única coisa que eu posso dizer", afirmou a policial militar. "Entendi, tá bom", comenta o famoso. "Viu... Mas é só isso!", diz ela antes de levantar.

"Você falou tudo que você queria falar e finalizou da maneira que queria finalizar", reclamou Diogo. Aline afirmou que voltou apenas para concluir sua linha de raciocínio, mas o brother diz ter entendido e finaliza o assunto dizendo que não vai acrescentar mais nada e que "está tudo bem".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leia também:BBB 25: Vilma alerta Diogo Almeida sobre posicionamento no jogo: 'Fala na lata'