BBB 25: Vilma manda Giovanna calar a boca ao vivo na TV

Briga de Giovanna e Vilma continua no Sincerão e as duplas trocam farpas ao vivo na TV com ofensas e climão

Na noite desta segunda-feira, 3, o climão entre Vilma e Giovanna continuou no Sincerão no BBB 25, da Globo. Mais cedo, as duas brigaram no banheiro por causa da dinâmica do contragolpe na formação do paredão. Agora, elas relembraram as ofensas da briga de mais cedo.

Em sua vez, Giovanna disse que Vilma era a última pessoa da casa com quem formaria dupla e explicou que sua decisão é porque acha a senhora mentirosa após ela dizer para Camilla e Thamiris que não votou nelas. "Ontem no confessionário, as verdades foram ditas. A gente teve a opção de defender uma dupla e optaram por não defender e saíram distribuindo mentiras em cada grupo. Não precisa ficar pagando de boa moça para a casa inteira”, disse ela.

Em sua defesa, Vilma disse que não gostou de ser chamada de mentirosa por Giovanna. "Me surpreendeu ela me chamar de mentirosa. Em nenhum momento eu conto história para me aparecer. Ontem, na dinâmica, eu solicitei o nome da Camilla e Thamiris. Eu não votei na Camilla no primeiro confessionário. Eu fui ao banheiro e ela me chamou de mentirosa três vezes”, disse ela.

Ao serem interrompidas pelo apresentador Tadeu Schmidt, elas continuaram a trocar ofensas e Vilma disse para Giovanna calar a boca ao vivo e a jovem disse: “Tá perdendo o respeito”.

Em sua vez no Sincerão, Vilma escolheu Giovanna como a pessoa com quem não formaria uma dupla e relembrou quando foi chamada de mentirosa. "Ela me chamou de mentirosa. Nós quatro tivemos que decidir. Ela veio distribuindo veneno nos grupos dizendo que sou mentirosa. Me deixou muito chateada com ela. Ela mostrou a cobrinha que ela é. O negócio aqui para mim já está ruim, e ela ainda faz um clima", afirmou.

Em sua defesa, Giovanna disse: "Em nenhum momento eu faltei com respeito com a senhora, e me mandar calar a boca só diz que a senhora está se contradizendo aqui na casa. As primeiras pessoas citadas no confessionário foram Camilla e Thamiris. Chamando a senhora e o seu filho de mentirosos, estão se contradizendo o tempo todo".

Relembre como foi a briga de Giovanna e Vilma no banheiro

Em meio a um climão, Giovanna acusou Vilma de ser mentirosa e a mãe de Diogo acusou a irmã de Gracyanne de ser venenosa. "Você que tá jogando veneno!”, disse Vilma. E Giovanna rebateu: “Não tô jogando veneno não, tô falando a verdade.” A mãe de Diogo afirmou: “[...] Você é minha prioridade agora pra jogar no Paredão! Você não tava defendendo Camilla e Thamiris? Vai ser você agora!”.

Porém, a irmã de Gracyanne rebateu: “[...] Você votou nelas e quer pagar de boa moça. Ai olha, não voto em vocês...". Vilma respondeu: “Não sou boa moça não!”. “Mentira. Mentindo na cara dura. Ainda quando eu fui lá e falei, votou sim, ainda ficou quieta. Finge que não ouviu", afirmou Gio.

Vilma completou: “Você pensa que sou mentirosa, então vai achando! E o vômito você engole!”. Então, Giovanna negou que tenha dado o emoji de nojo para Vilma no queridômetro. “Nem foi vômito que dei pra senhora. Não fica sentida com isso não. Foi nariz de mentirosa, se tô te chamando de mentirosa não tem porque dar vômito.”

“Muito lindo você me chamar de mentirosa! Adorei!”, afirmou a senhora. E a jovem continuou: “Tá mentindo pra todo mundo! Tá mentindo pra todo mundo é mentirosa!”. Assim, Vilma disparou: “Você que é a cobra que fica espalhando confusão. Agora eu descobri quem é a cobrinha que tá solta. Tô pouco me ligando pro que você pensa! Tô nem aí pra você!”.

