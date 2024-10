Virginia Fonseca revela método contraceptivo após nascimento do 3º filho

Após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, Virginia Fonseca visitou a sua médica e escolheu um método contraceptivo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que está prestes a completar um mês.

Porém, ao que tudo indica a famosa não deseja aumentar mais a família por um bom tempo. Nesta quarta-feira, 2, Virginia mostrou em seu Instagram Stories que já escolheu seu método contraceptivo.

A loira surgiu no consultório de sua médica e colocou o Implanon, considerado um dos métodos contraceptivos mais seguros. "Eu vim aqui colocar um negócio para eu não ficar grávida de novo. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio não vem mais. A gente vai colocar o Implanon", disse ela.

Após a inserção, Virginia tranquilizou seus seguidores. "Primeira vez que estou colocando isso. Mas não doeu não, foi de boa", disse ela, antes de assustar a médica com uma pergunta. "Agora quanto tempo tem que esperar para ter relação?", questionou ela.

"No primeiro mês tem que usar algum método de barreira, como preservativo, mas você não está liberada ainda", disse a profissional. "Mas eu não estou fazendo nada não, pode ficar tranquila", respondeu Virginia, aos risos.

O Implanon é um método contraceptivo em forma de implante hormonal. Ele consiste em uma pequena haste flexível que é inserida sob a pele do braço e libera continuamente um hormônio que previne a ovulação e, assim, evita a gravidez. Esse método contraceptivo tem duração de três anos.

Boa forma

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar novamente a sua barriga após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que nos próximos dias completa um mês de vida.

Nesta quarta-feira, 2, após mais uma sessão de massagem no salão de beleza montado em sua mansão, a empresária exibiu o resultado do procedimento contra inchaços e chocou ao revelar que já está com o abdômen desenhado.

"Estamos por cá", escreveu a apresentadora do SBT ao compartilhar o momento de relaxamento em sua rede social.

Vale lembrar que além de massagens, Virginia Fonseca está fazendo outros procedimentos em uma clínica para combater a flacidez do corpo. A famosa também está com uma dieta equilibrada e apostando em alimentos saudáveis. Antes do nascimento da primogênita, Maria Alice, de três anos, a influenciadora tinha feito lipoaspiração.