Virginia conta que quebrou 'regra' do pós-parto: ‘Sem julgamentos’

O que aconteceu? Virginia Fonseca desabafa sobre inchaço na cicatriz de sua cesárea e pede compreensão

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para revelar que está enfrentando uma complicação em sua cesárea. A influenciadora digital contou que se esforçou demais na quinta-feira, 25, ao contrário de algumas orientações médicas no pós-parto, e lida com um inchaço. Como resultado, sua cicatriz inchou, e ela precisará ficar de repouso para se recuperar.

Nos stories do Instagram, Virginia revelou que estava se recuperando tão bem da cirurgia que acabou esquecendo de algumas orientações importantes, como não se esforçar demais. Deitada com o terceiro herdeiro em seu colo, a apresentadora pediu para os seguidores não julgarem e revelou que ficaria de repouso para tentar melhorar.

“Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu vou pedir para ninguém julgar. Vou pedir para vocês não me xingarem, porque às vezes eu fico até com medo de falar um trem aqui porque vocês me xingam. Mas assim, vocês tem que entender que às vezes a gente erra. Todo mundo erra sempre”, a influenciadora digital contou em tom de brincadeira.

Na sequência, Virginia explicou que acabou se esforçando demais no pós-parto e agora precisa lidar com as consequências: “Ontem eu acabei fazendo mais esforço do que eu devia, mas é porque eu estou bem, sabe? Então, às vezes eu esqueço que eu estou com 18 dias pós-parto, porque eu estou bem”, ela compartilhou em seu relato.

“A única coisa que eu tô sentindo é dor de cabeça, mas em questão da cesárea tá tudo bem! E ontem eu fiz um pouco de força a mais, sabe? E a minha cesárea no final do dia inchou. Ela está um pouco mais inchada. Então, hoje eu vou ficar mais quieta e fazendo compressa de gelo”, a influenciadora concluiu e acrescentou a hashtag 'sem julgamentos' na legenda.

Virginia revela complicação após quebrar orientação médica no pós-parto - Reprodução/Instagram

Vale destacar que além do recém-nascido, José Leonardo, que chegou ao mundo há pouco mais de duas semanas, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de outras duas crianças, Maria Alice, de três anos e Maria Flor, que está prestes a completar dois anos. Os três herdeiros são frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.

Virginia Fonseca passa por exames após dores:

Na última quarta-feira, 25, Virginia Fonseca revelou que está enfrentando um problema de saúde e decidiu passar por novos exames. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que vai visitar o médico para fazer alguns testes, após sentir fortes dores de cabeça desde o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, que tem duas semanas de vida.