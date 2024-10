Vera Viel recebe visita da mãe durante pós operatório

Vera Viel já está em casa após passar por uma cirurgia para remover um tumor na perna e recebeu a visita de sua mãe durante o pós operatório

Recentemente, Vera Viel passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na perna. A famosa já está em casa recebendo todo o carinho do marido Rodrigo Faro e das filhas Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

Nesta sexta-feira, 18, a modelo recebeu a visita especial da mãe e fez questão de compartilhar o momento nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Vera publicou uma foto em que aparece em pé enquanto recebe um beijo carinhoso da matriarca. "Visita da minha mãezinha, Joana. Estava esperando por esse beijo", escreveu ela na legenda da publicação.

Emoção

O apresentador Rodrigo Faro comoveu ao mostrar o momento em que sua esposa, a modelo Vera Viel, de 49 anos, voltou para casa após passar por uma cirurgia de retirada do tumor raro e maligno em sua coxa esquerda. Na quinta-feira, 17, o famoso postou o vídeo e deixou os internautas emocionados.

Chorando ao poder retornar para seu lar após o diagnóstico de Sarcoma Sinovial, a mulher do famoso comunicador apareceu saindo carro e abraçando as pessoas de sua residência. Muito emocionada com sua rápida evolução, Vera Viel celebrou a vitória inicial.

"Vera de volta para a casa graças a Deus e as orações de vocês! @veraviel Agora começa a segunda etapa do tratamento", escreveu Faro ao exibir o registro comovente da mãe de suas três filhas e revelando que em breve ela começará mais uma fase do tratamento contra a doença.

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.