Vera Viel atualiza fãs sobre tratamento após retirada de tumor

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel removeu um sarcoma sinovial na coxa esquerda na semana passada e deu atualizações nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 28, Vera Viel atualizou seus fãs sobre o tratamento contra o câncer. A esposa de Rodrigo Faro, que recentemente passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro na perna, compartilhou que completou mais uma etapa da radioterapia. Além disso, mostrou aos seguidores momentos das sessões de fisioterapia que fazem parte de sua recuperação.

A apresentadora de 49 anos, atualizou seus seguidores sobre o progresso no tratamento contra o câncer, após mais uma sessão de radioterapia, parte do plano para eliminar o sarcoma sinovial detectado em sua perna, ela compartilhou um clique e uma mensagem de fé: "Hoje foi a 14/33 sessão de radioterapia. O Senhor Jesus está no controle de tudo", escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Em outra publicação, Vera mostrou detalhes do tratamento fisioterapêutico que está realizando para recuperar os músculos da perna após a cirurgia. "Treinando meu equilíbrio na aula de fisioterapia. Cada dia um progresso", relatou, celebrando os avanços diários.

A apresentadora descobriu o sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em setembro, após notar um nódulo na perna. No dia 11 de outubro, véspera de seu aniversário, foi submetida a uma cirurgia de seis horas para a remoção do tumor. Um mês após o procedimento, Vera iniciou as sessões de radioterapia, que duram poucos minutos, mas têm causado alguns efeitos colaterais leves, conforme ela mencionou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista àCARAS Brasil,o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento. "Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel.