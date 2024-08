A atriz Valentina Francavilla, que chegou a pesar 105 quilos, mas atualmente está com 76, contou o que a motivou a mudar seus hábitos

A atriz Valentina Francavilla passou por um processo de emagrecimento nos últimos meses após iniciar uma rotina mais saudável. A ex-A Fazenda 13 , que chegou a pesar 105 quilos, mas atualmente está com 76, contou em entrevista ao jornal O Globo que sofreu preconceito após engordar e lembrou o que a motivou a mudar seus hábitos.

Ela contou o motivo do seu ganho de peso. "Eu tive uma mudança de vida muito brusca. Trabalhei por muitos anos no SBT, pedi demissão e fui para "A Fazenda". Quando saí do programa, em dezembro de 2022, meu Instagram caiu. Fiquei cinco meses sem acesso ao meu perfil. Então, fiquei em casa sem saber o que fazer, sem trabalhos, e eu ficava comendo", recordou ela.

A ex-assistente de palco do Ratinho contou que percebeu a mudança ao tentar vestir uma roupa. "Sabe quando você nem percebe que está engordando? As pessoas até me falavam: "Você engordou". Mas eu segui minha vida. Um belo dia, fui vestir uma roupa e não estava dando certo. Me pesei e estava com 105 quilos. Eu fui para "A Fazenda" com 54 quilos", detalhou.

Logo depois, ela recuperou o acesso ao seu Instagram e decidiu retomar suas publicações. Mas começou a sofrer gordofobia. "Eu nunca tinha sofrido preconceito. Foi horrível. As pessoas falaram coisas muito maldosas, e não só na internet. Na rua, você percebe como elas te olham. No Instagram, comentavam que gordo é preguiçoso, especulavam que eu estava gorda porque tinha depressão. Eu respondia que estava gorda porque estava comendo sem parar e não fazia exercícios", contou.

Emagrecimento

Valentina disse que tinha aceitado seu corpo e estava se achando mais bonita com o rosto mais cheinho. Mas precisou emagrecer por não conseguir brincar mais com o filho, Giuseppe, de 5 anos. "Um dia estava brincando com meu filho e minha coluna travou. Fui ao médico e ele disse que eu tinha que emagrecer pelo menos 10 quilos ou meu corpo não aguentaria. Se eu estivesse com a saúde perfeita, ia continuar do jeito que estava, tanto que eu não quis emagrecer para voltar aos 54 kg. Estou com 76 kg. Infelizmente, o peso faz muita diferença para o bem-estar", explicou.

E completou: "Eu não tinha nada muito grave. Estava com colesterol alto, glicemia alta, os hormônios estavam todos bagunçados, mas nada do tipo "você vai ter um infarto". O que pegou mesmo foi minha lombar. Eu travei, não conseguia andar. Agora já está tudo ótimo, graças a Deus".