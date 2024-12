Thomaz Costa revela estado de saúde após cirurgia de emergência

O ator Thomaz Costa fornece detalhes sobre a recuperação após ser hospitalizado com fortes dores abdominais na segunda-feira, 2

O ator Thomaz Costa, de 24 anos, precisou ser internado às pressas após sentir fortes dores abdominais n segunda-feira, 2. O artista passou por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite. Na madrugada desta terça-feira, 3, o famoso atualizou sobre o seu estado de saúde nas redes sociais após ser submetido ao procedimento cirúrgico.

"Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora já acordei e tá de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", escreveu o ex-namorado de Larissa Manoela.

Thomaz Costa atualiza sobre estado de saúde - Foto: Reprodução/Instagram

Depois, Thomaz gravou um vídeo andando pelo quarto do hospital. "Já estou andando, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa", contou.

O ator ainda disse estar aliviado por tudo ter corrido sem maiores complicações e pelo fato de que estava em casa quando começou a ter crises de apendicite, sem ter nenhum compromisso profissional ou pessoal nas próximas semanas. "Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", encerrou.

Polêmica

Recentemente, Thomaz, que já vendeu conteúdo adulto na internet, mudou de vida após se converter à religião evangélica. O ator, contou para os seguidores, que está há meses sem fumar maconha e sem fazer sexo. Solteiro, ainda garantiu que pretende ficar longe das relações sexuais até se casar.

"Isso é mais um propósito que fiz com Deus. Inclusive, vai fazer 5 meses também. Estou nesse propósito firme e forte. Só depois do casamento", respondeu Thomaz no fim de outubro.

"Já senti vontade, mas é uma vontade total da carne. Tenho certeza que não demoraria dois minutos para me arrepender se eu errasse", completou.