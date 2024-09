Scheila Carvalho pode sofrer efeitos colaterais após retirada de ácido hialurônico do rosto?

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica sobre o caso Scheila Carvalho e retirada do ácido hialurônico do rosto

Nos últimos dias, a artista Scheila Carvalho (50) publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece removendo o ácido hialurônico do seu rosto. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa o procedimento realizado pela artista e confessa sobre efeitos colaterais.

Segundo o especialista, o ácido hialurônico, amplamente utilizado em preenchimentos faciais, é um composto que ajuda a restaurar o volume e a suavizar rugas. No entanto, nem sempre o resultado final agrada ou, com o tempo, o paciente pode preferir reverter o procedimento.

"Nesse cenário, a hialuronidase [uma enzima que quebra o ácido] surge como uma alternativa poderosa. Esse produto é aplicado diretamente na área onde o ácido hialurônico foi injetado, promovendo a sua dissolução", avalia o especialista.

O Dr. Nicola menciona que o procedimento para retirada do ácido pode causar dor no momento da aplicação: "Essa sensibilidade, no entanto, é temporária e pode ser amenizada com o uso de anestésicos locais. Mesmo com o desconforto, o procedimento é seguro e eficaz".

PODE SOFRER COM EFEITOS COLATERAIS?

O cirurgião plástico ressalta que existem sim alguns efeitos colaterais na retirada do ácido hialurônico, mas reforça que, apesar dessa possibilidade, o procedimento é uma alternativa viável para aqueles que não estão satisfeitos com o preenchimento.

"Após a retirada do ácido hialurônico, um efeito colateral que pode ocorrer é a flacidez da pele na área tratada. Isso acontece porque, muitas vezes, o rosto estava "inchado" devido ao volume que o ácido proporcionava, e, ao ser removido, a pele pode não acompanhar a retração de imediato. É como se a pele tivesse se acomodado ao volume extra e, ao ser retirado, ela precisasse de tempo para se ajustar", declara.

O Dr. Nicola avalia que é importante conversar com um cirurgião plástico de confiança para entender os detalhes do procedimento, os cuidados necessários e as expectativas de resultados: "Cada rosto reage de forma única e o acompanhamento de um profissional é indispensável para garantir a saúde e a beleza da sua pele", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SCHEILA CARVALHO NAS REDES SOCIAIS: