Saiba os cuidados fundamentais para uma recuperação segura da cirurgia plástica

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi destaca a importância da recuperação pós-cirúrgica e dá várias orientações eficazes

A cirurgia plástica tem o poder de transformar não apenas a aparência, mas também a autoestima de uma pessoa. No entanto, alcançar os resultados desejados depende não apenas da habilidade do cirurgião, mas também dos cuidados pós-operatórios. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi ressalta que uma recuperação adequada é fundamental para garantir que os resultados sejam satisfatórios e duradouros.

Imediatamente após a cirurgia, nas primeiras 24 a 48 horas após o procedimento, os cuidados iniciais são cruciais. “Repouso absoluto! Evitar qualquer atividade física que possa comprometer a cicatrização. Beber muita água para ajudar o corpo a eliminar anestésicos e medicamentos. Seguir rigorosamente as instruções médicas para analgésicos e antibióticos, se prescritos. Monitorar sinais de infecção, como febre, vermelhidão excessiva e dor intensa, e comunicar imediatamente ao cirurgião se necessário. Tudo isso é fundamental”, informa o especialista.

De acordo com Biancardi, durante a primeira semana, o foco é minimizar o inchaço e a dor, além de promover a cicatrização. “É importante o uso de cintas e curativos compressivos. Eles ajudam a controlar o inchaço e a dar suporte aos tecidos recém-operados. Também é preciso mante ruma alimentação balanceada. Consumir alimentos ricos em proteínas e vitaminas para apoiar a recuperação. Também evitar atividades que exijam esforço físico ou que possam causar tensão nas áreas operadas e comparecer a todas as consultas agendadas para garantir que a recuperação está ocorrendo conforme o esperado”, explica.

Nos meses seguintes, a recuperação continua com atenção a detalhes específicos, alerta Biancardi. “Introduzir exercícios leves, como caminhadas, conforme recomendado pelo cirurgião, e proteger cicatrizes da exposição ao sol para evitar pigmentação. Além disso, massagens linfáticas podem ser recomendadas para reduzir o inchaço e acelerar a recuperação e utilizar cremes ou géis prescritos para melhorar a aparência das cicatrizes e promover uma cicatrização adequada”, fala.

Para manter os resultados e assegurar uma recuperação completa, é preciso, segundo o cirurgião, fazer a manutenção de um estilo de vida saudável, continuando com uma dieta balanceada e exercícios regulares; fazer retorques e ajustes, pois alguns procedimentos podem necessitar de pequenos retoques para aperfeiçoar os resultados; e o acompanhamento continuado, realizando consultas periódicas com o cirurgião para monitorar os resultados a longo prazo.

“A recuperação de uma cirurgia plástica é um processo contínuo que requer paciência e cuidado. Seguir todas as recomendações médicas e adotar um estilo de vida saudável são fundamentais para alcançar e manter os resultados desejados. Lembre-se, a jornada para uma nova aparência não termina na sala de cirurgia, mas continua no cuidado diário e no compromisso com o bem-estar”, finaliza Biancardi.