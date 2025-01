Edney Silvestre surge no hospital e revela o que aconteceu

Ex-repórter da Globo, Edney Silvestre aparece em foto no hospital e conta o motivo da ida ao local. Entenda mais sobre o procedimento que ele fez

O jornalista Edney Silvestre, que é ex-repórter da Globo, apareceu em uma foto no hospital nesta terça-feira, 21. Em um post no Instagram, ele compartilhou a foto deitado em seu leito e explicou o que aconteceu.

O comunicador disse que realizou um procedimento de infiltração na coluna e está bem.

“Coockie time”: biscoitando para contar q fiz hoje de manhã uma infiltração na coluna com meu ortopedista Raphael Campos, com apoio de meu santo irmão Edmir, e que estou passando bem, com zero dor, e já de volta ao lar", disse ele.

O que é infiltração na coluna?

A infiltração na coluna é um procedimento clínico que é feito para tratar a dor na região. O médico faz o procedimento minimamente invasivo para injetar medicações para o bloqueio da dor do paciente e a inflamação em pontos específicos.

O procedimento é comum no tratamento de hérnias de disco, cistos, contraturas e artroses, entre outras doenças na estrutura musculo-esquelética.

Edney Silvestre foi demitido da Globo

O jornalista Edney Silvestre revelou detalhes de como foi a sua demissão da Globo após 30 anos de trabalho. Ele deixou a emissora em janeiro deste ano e, agora, contou como foi a sua saída do canal. Em entrevista ao site Notícias da TV, o comunicador contou que foi uma demissão amigável e recebeu o carinho dos colegas de trabalho.

"Muito gentilmente, o Ali Kamel me avisou três meses antes, inclusive me deu a liberdade de ir ou não trabalhar. Eu estava fazendo o Globo Repórter na época e continuei. Eu adoro a Redação, é a única coisa de que eu sinto falta: da minha convivência e dos meus colegas. Todos os meus colegas de Globo Repórter sabiam, e ninguém comentou nada", disse ele.

E completou: "Totalmente amigável. Eu fui chamado e teve uma linda carta, daquelas cartas que agora nem tem mais. O Ali escreveu lindamente, minha Redação do Globo Repórter fez uma festa para mim, me deram um bonequinho... Não foi nada traumática. A Globo é uma empresa e, assim como toda empresa, ela te contratata quando está interessada em seus serviços".

