Após áudio polêmico envolvendo MC Daniel, sua namorada, Lorena Maria usou as redes sociais para comentar sobre o ocorrido e tranquilizar os fãs

Na última terça-feira, 21, Lorena Maria usou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo seu namorado e pai de seu filho, MC Daniel. Prestes a dar à luz, a influenciadora comentou o vazamento de um áudio que circulou na internet.

No áudio, uma enfermeira alerta as funcionárias da maternidade sobre a chegada de Lorena para o parto e faz um comentário negativo sobre a aparência de MC Daniel. "A gente já ouviu o áudio, mas eu não posso trocar de maternidade, gente, porque a minha obstetra só faz parto lá e ela foi uma mãe pra mim a minha gestação inteira, ela é maravilhosa. Então, e quem vai fazer meu parto vai ser ela e a equipe dela, então sem preocupações, vai dar tudo certo", tranquilizou.

"Nessa reta final, eu só quero paz. A moça do áudio também não foi legal com as meninas, não foi legal o que ela falou, mas, gente, Deus abençoe. Só quero paz, estou precisando, não tive paz a gravidez inteira e só quero ficar de boa pra poder dar luz com a benção de Deus", finalizou Lorena Maria nos stories do Instagram.

Pronunciamento de MC Daniel

O cantor MC Daniel usou as redes sociais na terça-feira, 21, para se manifestar após o vazamento de um áudio que gerou grande repercussão na internet. Na gravação, que seria de uma enfermeira, ela comunica às funcionárias da maternidade sobre a chegada da influenciadora digital e empresária Lorena Maria para o parto e se refere ao funkeito como "aquele homem feio que parece o Máscara".

Nos stories do Instagram, ele afirmou: "Nós é da paz. Não quer guerra com ninguém. Eu fiz isso aí, né? Não pedi pra demitir ninguém". E escreveu: "Já temos a casa em São Paulo, mas vamos ter uma casa no Rio também, porque o molecote vai nascer carioca. Fomos ver casas, ir ao médico e conhecer a maternidade... Não queremos que ela seja demitida".

