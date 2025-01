Mateus Carrieri celebra conquista da filha caçula: 'Não tem preço'

O ator Mateus Carrieri usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para celebrar um momento especial. Veja o que ele disse!

O ator Mateus Carrieriusou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para celebrar um momento especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ele celebrou a aprovação da filha caçula, Anna Francesca, 17 anos, na lista dos aprovados do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

"Não tem preço ver a alegria da minha caçula, agradeço por viver esses momentos bem de perto com você meu amor, eu vi todo o seu esforço e dedicação, sua apreensão e agonia esperando os resultados, que ainda estão por vir, mas já garantimos a Unicamp, o curso número um em Ciências Sociais no Brasil! Parabéns, meu amor! Sou louco por você e te admiro demais! Lindo ver a alegria dos seus irmãos com a sua conquista!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram a conquista. "Que maravilha!! Arrepiei!! Show! Parabéns!!! Feliz novo ciclo e sucesso!!! Beijos família linda", disse uma. "Que a vida acadêmica da sua caçula seja rica, desafiadora, transformadora e, principalmente, que a faça feliz. Parabéns amigo, a vitória é de todos vocês", escreveu outra. "Maravilha! Parabéns para toda a família!", ressaltou uma terceira.

Veja a publicação:

Mateus Carrieri revela desejo de retornar à TV

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre desejo de retornar para as telinhas. . Como ator, seu último trabalho em uma novela foi em Chiquititas (2014), do SBT, onde interpretava Luís. Depois disso, foi se dedicar a outros projetos no teatro, cinema e também participou do reality A Fazenda 12.

"É um formato que eu gosto bastante, mas outros formatos ganharam espaço e a gente precisa estar antenado a tudo isso. Gostaria de muito de voltar a fazer novelas, foi onde eu comecei e aprendi. Tenho vontade, mas vai chegar o projeto certo, no momento certo, eu tenho certeza". Leia mais!

