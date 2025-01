Danton Mello posta fotos com Maisa Silva e rasga elogios: 'Garota fantástica'

Nas redes sociais, o ator Danton Mello postou fotos nos bastidores da novela 'Garota do Momento' e rasgou elogios para a atriz Maisa Silva

Danton Mello encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 22, ao compartilhar fotos com alguns atores do elenco da novela 'Garota do Momento', da TV Globo.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator, que interpreta o personagem Raimundo no folhetim das seis, aparece ao lado de Pedro Novaes, o Beto, e João Vitor Silva, o Ronaldo, os seus filhos na ficção, além de Maisa Silva, a Bia.

Ao mostrar as imagens, Danton aproveitou para elogiar Maisa. "Hoje com essa princesa chamada, Maisa. Todos nós acompanhamos seu crescimento. Como profissional e mulher. Mas preciso registrar aqui minha admiração por essa garota fantástica!", começou.

"Que ela era talentosa eu já sabia mas também é de uma educação, generosidade, ela é bem humorada, divertida, de um profissionalismo que impressiona todos ao redor. Um prazer conviver com você! Torcendo pra virar minha nora!!! Rsrsrs E, claro, sempre acompanhado de meus amados filhos…", completou o texto.

Nos comentários, Maisa respondeu o artista. "Danton, meu Deus, você é perfeito! Estou tão feliz em poder contracenar com você. Você é muito admirável!!! E nem preciso dizer o tanto que me divirto assistindo Tio Raimundo também, obrigada, obrigada e obrigada e conte comigo!", acrescentou, que falou sobre a possibilidade de sua personagem virar nora de Raimundo. "De um jeito ou de outro, Bia será sua norinha!", afirmou.

Confira:

Danton Mello resgata foto da infância no aniversário do irmão, Selton Mello

Em dezembro, Danton Mello usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de Selton Mello. O seu irmão mais velho completou 52 anos de vida e ele fez questão de homenageá-lo. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator recordou uma foto em que ele e o irmão aparecem crianças e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia dele! Da minha grande referência!!! Quem tem irmão mais velho sabe o que tô falando…

Vamos deixar aqui muitas mensagens de parabéns e carinho pra esse meu amado irmão!? 5.2 e eu ao lado dele desde pequenininho!!! Rsrsrs. Te desejo muita saúde e só boas energias!!! Feliz aniversário ao som de @oficialira que você também me ensinou a gostar!!! Te amo, meu irmão!!!", escreveu Danton na legenda da publicação. Veja o post!

