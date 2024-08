Queda de cabelo após a cirurgia plástica? Saiba causas e soluções para o problema

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi aponta efeito colateral que preocupa pacientes no pós-operatório

A cirurgia plástica oferece inúmeras possibilidades de rejuvenescimento e melhoria da autoestima. No entanto, um efeito colateral que pode preocupar os pacientes é a queda de cabelo pós-operatória. Entender as causas e as soluções para esse problema é fundamental para garantir uma recuperação tranquila e satisfatória. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi fala sobre as causas e soluções, ao lado da dermatologista Marina Fiorino Biancardi.

A queda de cabelo após uma cirurgia plástica, conhecida como eflúvio telógeno, é geralmente temporária e pode ser atribuída a diversos fatores, segundo os especialistas:

Estresse Físico e Emocional: O corpo interpreta a cirurgia como um trauma, resultando em uma resposta de estresse que pode desencadear a queda de cabelo. Além disso, a ansiedade e o estresse emocional associados ao período pós-operatório podem agravar essa condição. Anestesia e Medicamentos: A anestesia geral e alguns medicamentos usados durante e após a cirurgia podem afetar o ciclo de crescimento capilar, levando à queda temporária dos fios. Alterações Hormonais: A cirurgia pode causar desequilíbrios hormonais, que, por sua vez, influenciam a saúde do couro cabeludo e dos folículos capilares. Deficiências Nutricionais: O processo de recuperação pode exigir uma maior demanda de nutrientes, e a falta de vitaminas e minerais essenciais pode contribuir para a queda de cabelo.

PREVENÇÃO E TRETAMENTO

Embora a queda de cabelo pós-operatória seja frequentemente temporária, algumas medidas podem ser adotadas para minimizar seu impacto e acelerar a recuperação:

Gerenciamento do Estresse: Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga e exercícios de respiração, podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e, consequentemente, a queda de cabelo. Dieta Equilibrada: Garantir uma alimentação rica em nutrientes é crucial. Vitaminas como biotina, vitamina D, ferro e zinco são particularmente importantes para a saúde capilar. Suplementos podem ser recomendados pelo médico, se necessário. Hidratação Adequada: Manter-se bem hidratado é essencial para a saúde geral e para o bom funcionamento do organismo, incluindo o couro cabeludo. Cuidados com o Couro Cabeludo: Utilizar produtos suaves e específicos para o tipo de cabelo, evitar o uso excessivo de produtos químicos e reduzir o uso de calor (como secadores e chapinhas) pode ajudar a proteger os fios. Tratamentos Capilares: Terapias como a mesoterapia capilar, que envolve a aplicação de vitaminas e medicamentos diretamente no couro cabeludo, e a terapia a laser de baixa intensidade podem estimular o crescimento capilar e melhorar a saúde dos folículos. Acompanhamento Médico: É fundamental manter o acompanhamento com o cirurgião plástico e, se necessário, consultar um dermatologista especializado em tricologia para um tratamento mais direcionado.

“A queda de cabelo pós-operatória, embora preocupante, é geralmente uma condição temporária que pode ser gerenciada com cuidados adequados e orientação médica. Com uma abordagem preventiva e tratamentos específicos, é possível minimizar este efeito colateral e garantir que os resultados da cirurgia plástica não sejam ofuscados por preocupações capilares”, finalizam os especialistas.