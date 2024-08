Quando acontece a primeira menstruação? Médico explica os sinais de puberdade nas meninas

Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Dr. Miguel Liberato esclarece sobre a primeira menstruação e puberdade nas meninas

A puberdade é um período de transformações significativas para as meninas, envolvendo mudanças hormonais e corporais. A primeira menstruação, conhecida como menarca, é um marco importante, mas não o primeiro sinal do amadurecimento. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico endocrinologista pediátrico Miguel Liberato explica os sinais da puberdade nas meninas.

Segundo o especialista, durante a primeira menstruação, o corpo vai perdendo as características infantis e vai passando por mudanças até adquirir as características de adulto. O Dr. Miguel menciona que o primeiro sinal de puberdade se dá através do desenvolvimento do broto mamário, que ocorre entre os oito e 13 anos.

“Inicialmente, esse estímulo das mamas pode ser bem discreto, além de assimétrico ou até mesmo unilateral em alguns casos. Somente dois ou três anos após o surgimento do broto mamário é que ocorre a menarca”, declara.

“O intervalo entre esses dois acontecimentos coincide com o estirão da puberdade das meninas, que é um período de crescimento muito acelerado e que vai persistir até o momento da primeira menstruação”, completa

ELA VAI PARAR DE CRESCER?

É natural a crença que quando as meninas menstruam, elas param de crescer, mas o pediatra esclarece que, ao contrário do que muitos pensam, a primeira menstruação não marca o fim do crescimento nas garotas. Considerando a evolução natural da puberdade, a menarca ocorre geralmente por volta dos 12 e 13 anos.

"Mesmo que de forma mais lenta, o processo continua e elas ainda crescem cerca de três a sete centímetros. Após menstruar, as meninas também podem permanecer com ciclos irregulares por até dois anos, o que não deve ser motivo de preocupação, pois é considerado normal", avalia.

O Dr. Miguel ressalta que é crucial monitorar o desenvolvimento das crianças para prevenir riscos futuros a saúde dessas jovens: “É muito importante estarmos atentos ao desenvolvimento da puberdade das meninas, pois a antecipação da primeira menstruação pode aumentar o risco de desenvolvimento futuro de diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer de mama”, alerta.

