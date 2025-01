Cátia Fonseca desbrava a Itália e passa perrengue chique: 'Sabor especial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cátia Fonseca conta experiências em férias na Itália

Cátia Fonseca (55) está aproveitando as férias para desvendar alguns lugares da Itália. A apresentadora do Melhor da Tarde, programa vespertino exibido pela Band, desembarcou no país com o marido Rodrigo Riccó (48) na semana passada. A ideia de viajar já virou uma tradição, ao que todo ano a artista escolhe um lugar para conhecer.

Em passagem por Arezzo, famosa comuna da região Toscana, a estrela conversa com a CARAS Brasil sobre as experiências e aprendizados na Europa. No início desta semana, ela chegou a Milão e pretende conhecer os principais pontos turísticos da cidade.

"A viagem até Arezzo não foi exatamente um mar de rosas", conta a apresentadora, que passou perrengues chiques enquanto turistava. Perdas de horários de carro alugado e trens em direções erradas foram apenas algumas histórias tem pra contar. “Quem nunca, né? No final, os pequenos percalços só fizeram a aventura ainda mais emocionante”, ameniza.

Foi na comuna em que a famosa conheceu locais do icônico filme A Vida é Bela (1997), dirigido e estrelado por Roberto Benigni (72). Entre as saídas, ela conheceu a cultura local, visitou os mercados tradicionais e levou produtos típicos da região, como queijos artesanais. Além disso, esteve na Catedral de Arezzo para realizar pedidos para 2025.

“Estou amando cada lugar que estamos conhecendo, mas Arezzo tem um sabor especial para mim. Sou superfã do A Vida é Bela, e estar aqui, nos mesmos lugares que vi no filme, é uma experiência única”, se emociona a apresentadora, que passou o réveillon em Florença.

“Arezzo, na Toscana, não é só famosa por ser o cenário desse filme inesquecível, mas também por sua história rica, arquitetura medieval de tirar o fôlego e mercados locais que mais parecem cenários de filme. Para quem visita a Itália, é um destino que vale muito a pena conhecer!”, finaliza.

