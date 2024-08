Preta Gil reaparece na internet após retomar o tratamento contra o câncer

Preta Gil mostra o seu rosto nos stories do Instagram enquanto está internada após reiniciar o tratamento de quimioterapia

A cantora Preta Gil reapareceu nos stories do Instagram na tarde deste sábado, 24, após reiniciar o tratamento contra o câncer. A artista mostrou o seu rosto para os fãs e também a sua rede de apoio ao voltar a ser internada.

No hospital, ela apareceu rodeada de amigos entre uma sessão de quimioterapia e outra. Inclusive, ela contou que precisou retirar os apliques do cabelo para passar por um procedimento.

Nesta semana, Preta Gil contou que precisou ser internada para retomar o tratamento oncológico, mas ainda não deu detalhes sobre o seu quadro de saúde. Neste sábado, ela contou que está fazendo sessões de quimioterapia.

"Primeiro dia de quimioterapia, tenho muita coisa pra dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo que estarei mais fortalecida, já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação, muito obrigada", escreveu a famosa.

A declaração de Preta Gil sobre o tratamento

Na última quinta-feira, 22, Preta Gil anunciou a retomada de seu tratamento contra o câncer. Eem janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Ela estava em remissão do câncer e, após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por retomar o tratamento.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do prof. dr. Roberto Kalil Filho, dra. Roberta Saretta, dra. Fernanda Cunha Capareli e dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”, escreveu a artista em comunicado nas redes sociais.

Já nesta sexta-feira, 23, Preta Gil tirou uma foto de objetos especiais: quatro imagens de fé de crochê. Compartilhando sua crença, a filha de Gilberto Gil aproveitou a imagem cheia de significado para falar sobre a nova fase em sua vida. "Começamos mais uma batalha! Obrigada por todas as mensagens e amor", escreveu a cantora agradecendo o apoio que recebeu de todos.