Preta Gil faz selfie no hospital após duas semanas de internação

Internada em um hospital de São Paulo após remover tumores, Preta Gil reaparece maquiada em selfie no quarto

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais neste domingo, 1º, após mais de duas semanas internada em um hospital de São Paulo. Ela segue hospitalizada e mostrou que se recupera a cada dia.

Desta vez, ela compartilhou uma selfie deitada no leito do hospital enquanto recebe o tratamento adequado para o seu caso. Ela surgiu com uma camisola rosa e com maquiagem no rosto.

“Boa semana para vocês”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Preta Gil passou por uma cirurgia de 21 horas no dia 19 de dezembro de 2024 para remover tumores dos linfonodos, ureter e peritônio. Ela ficou mais de uma semana na UTI e recebeu alta no Ano Novo para passar a data com a família no quarto.

Desde que ela foi internada, os amigos contaram na internet que todos já sabiam que o tratamento seria difícil e longo. “Sabíamos que seria difícil, e realmente está sendo, mas isso vai passar, e vamos superar juntas”, disse Malu Barbosa, amiga da cantora.

Há poucos dias, Gominho também falou sobre a saúde de Preta. "Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia ‘eu quero estar viva’. O pós-operatório é complexo, ela tá na UTI, daqui uns dias vai pro quarto. É dreno, sonda que vai…mesmo sentindo dor ela faz fisioterapia. Admiro muito", disse ele.

O diagnóstico de Preta Gil

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil retomou o tratamento contra a doença em agosto de 2024, quando descobriu quatro tumores: um no ureter, dois nos linfonodos e outro com metástase no peritônio, a membrana que envolve os órgãos abdominais.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

