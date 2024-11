Prática de Ticiane Pinheiro pode prevenir doenças crônicas, afirma médica

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli aprova prática de Ticiane Pinheiro e explica bnefícios importantes para a saúde

A apresentadora Ticiane Pinheiro (48) usou as redes sociais recentemente para compartilhar um pouco de sua rotina de cuidados com o corpo. Nos stories do Instagram, ela mostrou que, após comandar o programa Hoje em Dia, da Record, foi almoçar em uma área da emissora e registrou o momento. "Marmita aqui na Record e bora para o próximo job de hoje", escreveu ela, ao compartilhar uma selfie mostrando seu prato de comida saudável. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli ressalta a importância de se programar e levar marmitas saudáveis para o trabalho.

Segundo a especialista, programar-se para levar marmitas saudáveis ao trabalho é muito mais do que uma questão de praticidade: é uma escolha que promove saúde, bem-estar e economia. “Na correria do dia a dia, depender de opções externas pode levar ao consumo excessivo de alimentos industrializados e ultraprocessados, ricos em sódio, gorduras e conservantes, com impactos negativos na saúde”, diz.

"Levar marmitas, como fez Ticiane Pinheiro ao compartilhar sua refeição, permite maior controle sobre os ingredientes e nutrientes consumidos. Essa prática ajuda a manter hábitos alimentares alinhados com objetivos pessoais, como manutenção do peso, emagrecimento ou aumento da energia ao longo do dia. Além disso, ter refeições planejadas evita decisões impulsivas, como pedir fast-food em momentos de fome extrema, e ainda estimula uma conexão mais saudável com a própria alimentação", continua.

Para Cibele, o preparo das marmitas não precisa ser complicado. “Refeições práticas e equilibradas, que incluam uma proteína magra, carboidratos integrais e vegetais frescos, podem ser organizadas com antecedência, como no fim de semana ou em horários livres. Esse cuidado consigo mesmo é um investimento de longo prazo, trazendo benefícios que vão desde a prevenção de doenças crônicas até o aumento da disposição no trabalho", ressalta.

Além do aspecto físico, uma alimentação equilibrada, de acordo com a médica, afeta diretamente a performance cerebral. “Consumir nutrientes essenciais, como ômega-3, vitaminas do complexo B, antioxidantes e proteínas de qualidade, favorece a concentração, a memória e a produtividade. Por outro lado, refeições ricas em açúcar ou carboidratos refinados podem causar picos e quedas de glicose, resultando em cansaço mental e dificuldade de foco”, informa.

"Levar marmitas balanceadas garante um fornecimento estável de energia para o corpo e o cérebro, otimizando o desempenho cognitivo e emocional. Essa prática vai além de cuidar do corpo: é uma estratégia para ser mais atento, criativo e eficiente, promovendo um bem-estar integral que reflete tanto na vida profissional quanto na pessoal", finaliza Cibele.

