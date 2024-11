Welder Rodrigues recebe diagnóstico grave e médica explica relação com diabetes: ‘Risco elevado’

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli levanta alerta sobre os riscos da diabetes silenciosa, como no caso de Welder Rodrigues

O ator e humorista Welder Rodrigues (54) foi diagnosticado, recentemente, com obstruções significativas nas artérias coronárias - um quadro que levantou um alerta sobre os riscos da diabetes silenciosa. Em entrevista à CARAS Brasil, médica nutróloga Cibele Spinelli explica a relação entre diabetes e doenças cardiovasculares e destaca outras complicações graves associadas à condição.

“A diabetes é uma doença silenciosa e progressiva, que muitas vezes só é descoberta quando já está afetando órgãos importantes. No caso do Welder, o diabetes levou à obstrução das artérias do coração, um fator que coloca o paciente em risco elevado de infarto”, comenta a especialista. “Pacientes diabéticos frequentemente apresentam sintomas de infarto menos característicos, o que dificulta a identificação precoce. O Welder chegou próximo a um infarto, mas felizmente o quadro foi revertido a tempo”, salienta.

Além dos problemas cardíacos, Spinelli enfatiza que a diabetes pode provocar uma série de outras complicações. “A diabetes não se limita a afetar o coração. Ela também pode comprometer os nervos, levando à neuropatia diabética, afetar os rins, causando nefropatia, e prejudicar a visão, com risco de retinopatia diabética. Todas essas condições reforçam a importância de um controle rigoroso da glicemia”, informa.

A decisão de Welder de eliminar açúcares e doces da dieta foi fundamental para o tratamento da diabetes e prevenção de complicações. “Uma alimentação bem planejada é crucial para o controle do diabetes e a redução dos riscos associados. A escolha do Welder de eliminar doces e controlar a dieta é um exemplo importante de como mudanças nos hábitos alimentares podem impactar positivamente a saúde”, comenta a médica nutróloga.

Embora em alguns estágios o diabetes exija tratamento medicamentoso, ela lembra que a dieta é uma ferramenta poderosa na prevenção de complicações e na melhoria da qualidade de vida. “A alimentação adequada é uma aliada indispensável para o paciente diabético. Controlar a glicemia através de escolhas alimentares conscientes ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares e outros impactos da condição. O Welder deu um passo essencial ao optar por uma dieta mais saudável, promovendo um cuidado integral à sua saúde”, finaliza.

ALERTA SOBRE SUA SAÚDE

Welder Rodrigues passou por uma cirurgia cardíaca de peito aberto há algumas semanas. Ele precisou ser operado ao descobrir que duas artérias coronárias estavam entupidas. Após o sucesso no procedimento, o artista decidiu usar a sua experiência para fazer um alerta sobre a saúde.

O artista contou que foi diagnosticado após sentir uma dor muscular embaixo da costela, do lado esquerdo. Ao passar por uma ressonância, ele recebeu o diagnóstico de que estava com obstruções nas artérias em estágio avançado e corria o risco de infarto.

Ele foi operado e recebeu duas pontes de safena após finalizar as gravações da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, na qual interpretava o prefeito Saba Bodó. Além do problema cardíaco, ele foi diagnosticado com diabetes. “Eu não sabia que tinha e comia açúcar de uma forma desesperada. Do lado do computador tinha um pote de jujuba. Eu estava comendo torrões de açúcar 24 horas”, disse ele, que mudou radicalmente a sua alimentação.

Agora, ele está bem. “Minha recuperação está maravilhosa. É importante tomar medicamentos, obedecer recomendações médicas e fazer a fisioterapia”, afirmou o ator.

