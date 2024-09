Por que ex-BBBs enfrentam problemas de saúde mental após reality? Entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica como o BBB pode influenciar na saúde mental dos ex-confinados

Com o passar dos anos, se tornou comum ver ex-participantes do BBB (e até mesmo de outros realities) falarem sobre seus problemas com a saúde mental após o confinamento. Nomes como Juliette (34), Davi Brito (22) e Leidy Elin (27) são alguns que já abordaram o tema. Porém, muitos não entendem porque isso acontece. Entenda a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que o BBB e os demais realities expõe os participantes a um confinamento desconfortável, sob julgamento de milhares de estranhos e sem o paoio direto de amigos e familiares.

"[O reality consiste em] ficar confinado, sem liberdade, exposto a um julgamento externo de milhares de pessoas, sem família, sem estar em seu habitat natural e numa situação de confronto, fofoca e mal-estar —que muitas vezes são ali ou criados ou mesmo acabam acontecendo pela falta de ocupação mesmo da vida ali, do cotidiano dos participantes."

A especialista diz que os sentimentos dentro do reality acabam sendo hiper-dimensionados e intensificados. Isso pode mexer com a saúde mental dos participantes ainda durante o confinamento, como aconteceu com Vanessa Lopes (23) na 24ª edição do BBB.

Isso continua com o fim do confinamento, e os sentimentos podem continuar confusos fora do reality. "Quando junta todos esses fenômenos, isolamento social, aumento de ansiedade, de exposição negativa, necessidade de aprovação, comparação, competição, exposição, falta de rotina, falta de pessoas do convívio... tudo isso potencializa muito um risco."

Oliveira ainda diz que é possível surgirem problemas com a autoimagem, de identidade e até mesmo sintomas depressivos. Nesta semana, por exemplo, a ex-BBB Leidy Elin contou ter recebido o diagnóstico de depressão após deixar o confinamento, devido aos ataques que recebeu nas redes.

