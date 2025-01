Xuxa Meneghel passa por cirurgia em São Paulo

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Assessoria de imprensa revela os detalhes

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, passou por uma cirurgia nesta terça-feira, 21. Segundo o colunista Leo Dias, ela deu entrada no hospital Vila Nova STAR, em São Paulo, e foi submetida a um procedimento no joelho, que já estava marcado previamente.

Em contato com a CARAS Brasil, a assessora de imprensa dela, Tati Maranhão, contou que a apresentadora fez a cirurgia agora para se preparar para uma turnê que realizará ainda em 2025. "Foi uma cirurgia que já estava agendada. A Xuxa tem treinado todos os dias porque a gente tem uma turnê no segundo semestre para fazer. E ela achou melhor fazer logo a cirurgia para estar zerada e 100% no segundo semestre", afirmou.

Xuxa entrega ansiedade com lançamento de série

Xuxa Meneghel não esconde a ansiedade que a acompanha no início de 2025. O sentimento acontece porque ela aguarda o lançamento da série Tarã (Disney+), produção gravada no Acre, que tem previsão de estreia para este ano.

"A expectativa [para o lançamento] é a mesma de todos que participaram do projeto, que o público goste. A minha ansiedade é sempre grande porque não suporto esperar", conta Xuxa, em entrevista à Revista CARAS. "Desejo que todo mundo queira ver as temporadas 2, 3, 4…", acrescenta.

A trama usa a história de Gaia, uma jovem que deve salvar o planeta da extinção, para falar sobre a ganância humana, devastação das florestas, queimadas e a invasão de terras demarcadas de forma lúdica. A eterna Rainha dos baixinhos interpreta Ylla, a mãe da protagonista. Saiba mais!

