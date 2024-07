Noiva de Augusto, da dupla com Rafael, diz que cantor fará nova cirurgia

O cantor sertanejo Augusto Knob precisará de nova cirurgia após a remoção de um tumor cerebral. E a noiva dele contou detalhes do estado de saúde.

Após ser diagnosticado com um tumor cerebral, o cantor sertanejo Augusto Knob, da dupla com Rafael Schaab, precisará passar por uma nova cirurgia. Depois de realizar um procedimento para retirada do tumor no dia 27 de junho, na Santa Casa de Porto Alegre (RS), um coágulo se formou no cérebro, causando dores de cabeça.

Nesta sexta-feira, 19, a a noiva dele, a influenciadora Luana Abbeg Eidt, deu detalhes sobre o estado de saúde do cantor. Depois de mostrar que ele estava fazendo exames pós cirúrgicos, ela informou: "Pessoal, deu uma pequena alteração no exame do Guto. Ele já está sendo medicado e essa foi a causa da dor de cabeça de ontem. Ele está bem, só precisa tratar isso. Bora mandar energia de cura pra ele?".

O tumor foi retirado na cirurgia, mas a dor de cabeça foi referente a um coágulo que se formou no cérebro. Amanhã ele passará por mais uma cirurgia para o alívio da dor. Orem pela cura dele", detalhou. Em seguida, compartilhou uma foto em que aparece sorrindo ao lado do amado. "Em breve estaremos em casa assim de novo", escreveu.

Na madrugada deste sábado, 20, Luana contou que estava esperando um leito para Guto internar. "Por aqui seguimos na emergência. Já fazem mais de 4 horas que assinei o papel da internação e até agora não surgiu o quarto. Já deitei até no chão e o tempo não passa", lamentou.

O artista, que ganhou notoriedade após viralizar nas redes sociais com o hit Dona Chica, passou mal no dia 31 de maio e sofreu uma convulsão. Ele realizou exames, que detectaram a presença de um tumor e, desde então, sua agenda de shows está suspensa. No dia 1º de julho, Augusto teve alta após a cirurgia de retirada do tumor.

Noiva diz que Augusto Knob fará nova cirurgia (Reprodução/Instagram)