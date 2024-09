Namorada de Yasmin Santos explica sumiço após cirurgia: 'Angustiada'

Maria Venture, namorada de Yasmin Santos, retornou para as redes sociais e explicou seu sumiço após passar por uma cirurgia de emergência

Nesta terça-feira, 3, Maria Venture, namorada de Yasmin Santos, retornou para as redes sociais e explicou seu sumiço após passar por uma cirurgia de emergência. A influenciadora de 24 anos ficou cinco dias internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula.

Maria chegou a ter alta no dia 26 de agosto, mas retornou ao hospital após apresentar fortes dores. A famosa recebeu alta na última sexta-feira, 30, e agora está bem. Em seu Instagram Stories, Maria compartilhou um vídeo em que aparece no hospital sofrendo com as dores.

"Recebi alta na sexta à tarde, foram cinco dias internada, mas agora estou melhor e me recuperando bem da cirurgia. Eu sumi porque nesse meio tempo fiquei bem ansiosa e angustiada. Contei com a ajuda da minha família e dos profissionais do hospital. Agora já me sinto muito melhor e mais tranquila", disse ela.

Ela também aproveitou para agradecer a equipe do hospital. "Quero agradecer a toda equipe do Hospital Vila Nova Star. Meus médicos que se fizeram presentes, enfermeiros que me cuidaram dia e noite, equipe de limpeza, fisioterapeutas, equipe de psicologia e psiquiatria. Muito obrigada por cuidarem com tanto carinho de mim como paciente".

Fase difícil

A influenciadora Maria Venture passou por uma fase complicada após assumir sua bissexualidade para a família. Em seu perfil no Instagram, a namorada da cantora Yasmin Santos contou que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual.

“Era tudo muito difícil ainda, porque eu estava na asa da minha mãe, ela também morava com a mãe dela. Minha mãe não estava aceitando bem a ideia de eu estar gostando de uma menina, o que dificultava muito as coisas. E essa parte da minha mãe não me aceitar muito bem pegava muito para mim, foi o caso dela me expulsar de casa por causa disso, inclusive vim morar em São Paulo por conta disso, porque eu estava gostando de mulher. Estou rindo agora, mas chorei muito”, conta ela, no vídeo.

Apesar das desavenças no passado, Maria garante que tem uma ótima relação com a mãe atualmente. “Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia”, disse.