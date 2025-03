Médico fala da gravidade do caso de Colt Ford: ‘A maioria não sobrevive’

Médico explica o grau de gravidade do problema de saúde do astro do country-rap Colt Ford, que foi encontrado desmaiado após show

O músico Colt Ford, de 55 anos, que é conhecido por seu trabalho no ritmo country-rap, viveu uma experiência assustadora com sua saúde nos últimos tempos. Ele sofreu um infarto quase letal e precisou ser internado às pressas. Por muito pouco, ele não morreu por causa do problema cardiovascular. Com isso, o médico Dr. Kwan Lee contou os detalhes sobre a gravidade do caso que aconteceu com o músico.

Colt Ford fez um show nos Estados Unidos normalmente. Ao sair do palco, ele desmaiou ao infartar e foi encontrado minutos depois. “Eu não poderia estar mais à beira da morte. Eu morri duas vezes naquele dia. Quando um dos melhores cardiologistas do mundo olhar para você e diz: ‘Você é 1% de 1%, não pode ser pior do que isso”, afirmou ele, que ficou em coma. “Acordei oito dias depois e não conseguia pegar um copo com gelo”.

Colt Ford sofreu duas paradas cardíacas e foi reanimado com choques elétricos do desfibrilador. O médico Dr. Kwan Lee, bacharel em cirurgia e cardiologista intervencionista na Mayo Clinic, contou sobre a gravidade do caso do músico, que poderia não ter sobrevivido caso a equipe de emergência que o atendeu não tivesse sido ágil. "Em muitos lugares ao redor do mundo, onde não há acesso a cuidados tão especializados para choque cardiogênico, ele simplesmente não teria sobrevivido. Em escala global, a maioria das pessoas não sobrevive", disse ele.

O infarto silencioso

De acordo com os médicos, Colt Ford sofreu um infarto silencioso, porque não teve sintomas e isso é algo comum. Os ataques cardíacos silenciosos acontecem por isquemia ou infarte do miocárdio. "Infelizmente, essa é a natureza dos infartos. É possível realizar exames que não mostram bloqueios, mas a natureza dos bloqueios é que eles podem se comportar de forma imprevisível e ocorrer repentinamente. Apesar dos nossos melhores esforços, os infartos ainda podem ocorrer de forma repentina em pacientes", afirmou o cardiologista.

Além disso, os infartos também podem dar sinais. Os sintomas envolvem dor ou pressão no peito, falta de ar e fadiga. No entanto, ataques cardíacos podem ocorrer com sintomas mínimos ou nenhum sintoma. Estes ataques cardíacos "silenciosos" são conhecidos como isquemia silenciosa ou infarte silencioso do miocárdio.