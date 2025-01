Médico explica lesão de Gabriel Jesus e faz alerta: 'Formas traumáticas'

Gabriel Jesus sofreu lesão durante um jogo contra o Manchester United pela terceira fase da Copa da Inglaterra

Gabriel Jesus (27) está fora da temporada do Arsenal após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, no último dia 14. A lesão foi sofrida durante um jogo contra o Manchester United pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o que fez com que o jogador fosse submetido a uma cirurgia.

O ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques explica em entrevista à CARAS Brasil como funciona o ligamento, os sintomas da lesão na área e como é feito o tratamento em casos complexos como o do brasileiro.

"Ligamentos são estruturas que servem para 'ligar' um osso ao outro no local onde ocorre a movimentação, chamado articulação. Eles são os responsáveis por manter as articulações estáveis, permitindo uma movimentação adequada e sem dor. A lesão ligamentar pode ocorrer de 2 formas traumáticas e degenerativas, sendo a 1ª muito comum em torções e dentre essas as ocorridas no tornozelo quando pisamos de mal jeito, joelhos em atividades esportivas, dedos em traumas com bola e punho e cotovelo nas quedas", explica.

"As degenerativas são mais comuns em pacientes com artrose (desgaste articular), ou artrites crônicas, onde os ligamentos sofrem com o processo inflamatório por longos períodos (anos) ou um estiramento pela deformidade articular. Portanto seu tratamento depende de qual o tipo de problema e a demanda funcional do paciente", complementa.

De acordo com o especialista, o tratamento para curar a lesão nessa região é complexo e pode impactar fortemente na qualidade de vida do paciente, como no tempo em que se leva para recuperação e repouso.

"Nos casos de traumatismos, a maioria das lesões são de tratamento conservador, com imobilização, gelo na fase inicial e fisioterapia para recuperar a mobilidade e estabilidade articular, porém em situações onde a estabilidade da articulação fica comprometida o tratamento cirúrgico pode ser indicado. O mais comum dessas situações é a lesão do ligamento cruzado anterior no joelho, onde se realiza uma reconstrução usando um tendão para fazer a função do ligamento, através de uma cirurgia por videoartroscopia", diz.

Os sintomas são evidentes nessas lesões. O tratamento, como no caso do jogador, pode ser necessário acompanhamento de um fisioterapeuta, além do ortopedista. "No pós-operatório, normalmente há uma fase de proteção, evitando sobrecargas e movimentos bruscos, aguardando a cicatrização, mas inicia-se a fisioterapia para permitir movimentação articular e limitando a atrofia muscular". ressalta.

"Os sintomas mais comuns na fase aguda de um trauma é dor, inchaço, hematoma local e dificuldade de movimentação da articulação. O reforço da musculatura ao redor da articulação, treinos de propriocepção e o cuidado na execução de movimentos na atividade física é a melhor forma de prevenir a ruptura ligamentar", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GABRIEL JESUS:

