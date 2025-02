Nasce o primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Nasceu! A modelo Gisele Bündchen já é mãe pela terceira vez. De acordo com o TMZ, o bebê já veio ao mundo

A modelo brasileira Gisele Bündchen já é mãe pela terceira vez! De acordo com o site TMZ, o primeiro filho dela com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente nasceu nos Estados Unidos. Porém, a família não divulgou a data do nascimento ou o gênero da criança.

A top model também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 anos.

Gisele e Joaquim engataram o namoro poucos meses após ela se separar do ex-marido, Tom Brady. Eles estão juntos desde junho de 2023. A notícia da gravidez foi revelada por fontes da imprensa internacional, que revelaram que a modelo estava muito feliz com o seu novo ciclo na vida.

A estrela viveu a gravidez de forma discreta e longe dos holofotes. Tanto que ela só mostrou uma foto de sua barriga de grávida ao longo de toda a gestação. A imagem foi compartilhada em janeiro de 2025 nas redes sociais dela.

Gisele Bündchen mostra foto da gravidez - Foto: Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen queria dar à luz em casa

Aos 44 anos, a modelo Gisele Bündchen estava grávida pela terceira vez e já pensava em como seria o nascimento do bebê. Com isso, a top model planejava seguir o exemplo de como foram os nascimentos de seus dois filhos mais velhos, Benjamin e Vivian, frutos do antigo casamento com Tom Brady.

De acordo com a revista People, a estrela pretendia dar à luz em casa. O nascimento do terceiro filho dela poderia acontecer na mansão de R$ 70 milhões dela em Miami, nos Estados Unidos. Vale lembrar que a modelo já tem experiência com parto domiciliar, sendo que seus filhos nasceram de forma natural, sem anestesia e em casa.

Em 2010, Gisele falou sobre a escolha pelo parto domiciliar. “Queria estar plenamente consciente e não sob efeito de medicamentos. Preparei-me intensamente com yoga e meditação para ter um parto tranquilo em casa”, afirmou ela.

