Médico alerta possíveis complicações da doença de Zé Felipe: 'Perda de mobilidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica os sintomas da espondiloartrite, doença que atinge Zé Felipe

Dono de milhões de seguidores nas redes sociais, Zé Felipe (26) convive com o diagnóstico da espondilite anquilosante, conhecida também como espondiloartrite, desde 2019. A doença, que não tem cura, pode trazer algumas complicações caso o paciente não siga o tratamento adequado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica que pacientes que possuem a doença de Zé Felipe podem passar por algumas complicações. "A doença pode levar a perda de mobilidade da coluna lombar e cervical e das outras juntas atingidas por meio da progressão da inflamação e fusão das articulações."

"Há então, uma perda da capacidade para atividades de vida diária e de trabalho afetando o rendimento e a qualidade de vida geral", acrescenta. "Menos comumente atinge os olhos provocando inflamação (uveíte) e o intestino (colite) causando diarreia crônica. Como a inflamação é sistêmica, se não for controlada, há aumento do risco para eventos cardiovasculares (como infarto do miocárdio)."

Jennings explica que a doença é sistêmica, ou seja, atinge o corpo como um todo. "A doença reumática inflamatória afeta principalmente as articulações da bacia (sacroilíacas) e da coluna e também as grandes juntas (como joelhos e quadris) e tendões, [mas] pode afetar também os olhos e intestino."

"Não existe uma causa bem definida, mas é sabido que tem relação com autoimunidade (o sistema imune agride o próprio corpo) e hereditariedade. Atualmente, o nome espondilite anquilosante vem caindo em desuso, dando lugar ao termo espondiloartrite", afirma o especialista. O quadro é mais comum em homens, que acumulam 70% dos casos, e jovens, abaixo de 45 anos.

SAIBA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA ESPONDILOARTRITE:

Dor na região lombar crônica (dura mais de 3 meses) do tipo inflamatória, isto é, piora com repouso e pela manhã e melhora com os movimentos;

Ocorrem também inflamações em articulações (artrite) e nos tendões (tendinites e entesites);

Rigidez na coluna e articulações, pior pela manhã.

