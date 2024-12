Médico alerta possíveis complicações da cirurgia de Gustavo Marsengo: 'Podem ocorrer'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica quais complicações a cirurgia de Gustavo Marsengo pode possuir

O ex-BBB Gustavo Marsengo (34) se tornou assunto nesta semana ao surgir com o rosto inchado após realizar uma cirurgia de transplante capilar. O influenciador surgiu na web mostrando o pós-cirúrgico e deixou os fãs preocupados quanto às complicações da intervenção estética.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a cirurgia que Gustavo Marsengo fez é segura , especialmente quando realizada por profissionais experientes e capacitados. No entanto, é possível que aconteçam algumas complicações.

"As mais comuns incluem inchaço e hematomas no rosto ou couro cabeludo; infecções locais (raro, quando os cuidados pós-operatórios são seguidos); sensibilidade ou dormência temporária no couro cabeludo e falha no crescimento de parte dos folículos transplantados, embora isso seja raro com técnicas modernas."

O cirurgião plástico também explica que existem casos de pacientes que recebem contra-indicações quanto a fazer a intervenção estética. Confira abaixo alguns dos casos em que a intervenção pode não ser indicada.

Pacientes com condições de saúde não controladas, como diabetes descompensado ou doenças autoimunes ativas;

Pacientes com alopecia avançada e insuficiência de área doadora adequada;

Pacientes com expectativas irreais em relação aos resultados do procedimento;

Presença de infecções no couro cabeludo ou dermatites ativas no local da cirurgia.

O ex-BBB surgiu nas redes sociais no último domingo, 1º, e também explicou que, apesar de ser uma reação normal, não seguiu a risca as orientações do pós-cirúrgico. Ele fez a cirurgia de transplante capilar, como uma preparação para o casamento com a também ex-BBB Laís Caldas (33).

